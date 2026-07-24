Cámara de Comercio de Lima pide «actuar con urgencia» para revertir nuevo arancel de Trump

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Lima, 24 jul (EFE).- La Cámara de Comercio de Lima (CCL) exhortó al Gobierno de Perú a «actuar con urgencia» para revertir el arancel adicional del 12,5 % impuesto desde este viernes por Estados Unidos a las importaciones peruanas, algo que según el Ejecutivo afecta al 55 % del valor de las exportaciones del país andino al mercado estadounidense.

El gremio empresarial, uno de los principales del país, expresó su preocupación por la entrada en vigor del arancel adicional de 12,5 % impuesto por EE.UU. a determinados productos peruanos, «medida que reduce la competitividad de las exportaciones con valor agregado y coloca al Perú en una posición menos favorable frente a varios de sus principales competidores internacionales».

Si bien la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) aprobó exclusiones para aproximadamente 2.000 productos peruanos, que representan cerca del 45 % del valor de las exportaciones peruanas hacia ese mercado, el 55 % restante, que representa alrededor de 6.221 millones de dólares anuales, sí quedará sujeto al arancel adicional de 12,5 %, precisó la Cámara.

«Entre los productos que enfrentarán este mayor costo de acceso al mercado estadounidense destacan arándanos, uvas frescas, espárragos, mandarinas, polos de algodón, barras y perfiles de cobre refinado, entre otros bienes de alto valor agregado y con importante generación de empleo a nivel nacional», agregó el gremio.

La Cámara de Comercio advirtió que «esta situación podría traducirse en una pérdida de competitividad frente a países que cuentan con mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense».

Por ello, consideró que «el país debe responder con rapidez y decisión», pues EE.UU. «no concluye que Perú exporte mercancías producidas con trabajo forzoso ni identifica productos peruanos elaborados bajo esas condiciones, sino que centra sus observaciones en la necesidad de fortalecer el marco legal que prohíba expresamente la importación de bienes producidos con trabajo forzoso».

En ese sentido, requirió al nuevo Parlamento, que comenzó sus funciones este viernes para el quinquenio 2026-2031, que dé prioridad a la aprobación de un proyecto de ley en trámite sobre trabajo forzoso, lo que según la Cámara permitirá «atender la principal observación formulada por la USTR y enviar una señal clara del compromiso del Perú con los estándares internacionales de comercio responsable».

«Cada día que pasa sin resolver este tema significa una desventaja para nuestros exportadores y para miles de trabajadores vinculados a actividades como la agroexportación, los textiles, las confecciones, la manufactura y otras industrias orientadas a la exportación», incidió la CCL.

En la tarde de este jueves, EE.UU. anunció los nuevos aranceles, que pretenden sustituir el arancel global temporal del 10 % impuesto por Donald Trump, que expiró este viernes en la mañana, y representa una nueva fase en la guerra comercial impuesta por el presidente desde abril de 2025.

Trump impuso un arancel temporal en febrero del 10 %, después de que el Tribunal Supremo anulara la mayoría de sus aranceles globales, con el parapeto legal de la llamada sección 301.

Los nuevos gravámenes establecen un arancel adicional del 10 % para las importaciones procedentes de 17 economías y del 12,5 % para otras, entre ellas Perú, mientras que para algunos socios comerciales las tasas varían según el producto. EFE

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