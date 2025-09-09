Cámara de Misuri aprueba nuevo mapa electoral que favorece a los republicanos
Washington, 9 sep (EFE).- La Cámara de Representantes de Misuri aprobó este martes un nuevo mapa de distritos que, según sus críticos, refuerza la ventaja republicana en el estado, replicando la estrategia aplicada anteriormente en Texas y Ohio.
La propuesta fue aprobada con una votación de 90 a 65. Algunos republicanos rechazaron la redistribución de distritos, una propuesta que había surgido desde julio, tras presiones del presidente, Donald Trump, para crear el denominado mapa «Misuri Primero».
«El pueblo de Misuri merece una representación justa, no un mapa manipulado para beneficiar a un solo partido», advirtió la diputada demócrata LaKey Bosley durante el debate legislativo.
El rediseño del mapa divide el distrito de Kansas, todavía demócrata, en varias circunscripciones de mayoría republicana, lo que dejaría al estado con siete escaños afines al partido de Gobierno y solo uno para la oposición.
El proceso de redistribución consiste en ajustar los límites de los distritos, tarea normalmente ligada al censo decenal, pero que en este caso se aplicó de forma extraordinaria, según advierte la oposición.
En agosto de 2025, Texas aprobó un mapa que sumaba cinco distritos republicanos y fue impugnado en tribunales. Este mismo año, Ohio abrió un proceso de rediseño de distritos ordenado por la corte estatal. En California, los demócratas impulsaron la Proposición 50 para modificar sus mapas, como una respuesta política a la estrategia republicana. EFE
