Cámara de Representantes de EE.UU. abre investigación contra el republicano Tony Gonzáles

2 minutos

Austin (EE.UU.), 4 mar (EFE).- La Cámara de Representantes de Estados Unidos anunció este miércoles que abrirá una investigación contra el congresista republicano Tony Gonzáles, tras salir a la luz denuncias de «abuso de poder» y de que sostuvo una relación con su subalterna, quien murió por suicidio pocos meses después.

El comité de Ética de la Cámara Baja estadounidense investigará si Gonzáles «participó en conducta sexual inapropiada hacia una persona empleada en su oficina del Congreso y/o discriminó de manera injusta al otorgar favores o privilegios especiales», según señaló el órgano legislativo en un comunicado.

El diario local San Antonio Express News reveló a mediados de febrero que el congresista sostuvo en 2024 una relación con su subalterna, Regina Santos-Áviles, y publicó una serie de mensajes de texto en los que el congresista la presionaba para enviarle fotos sexuales.

La semana pasada, un grupo de congresistas republicanas pidieron la renuncia de Gonzáles, mientras que el líder del partido en la Cámara Baja, Mike Johnson, pidió esperar a que avanzaran las pesquisas.

Gonzáles, quien ocupa el asiento desde 2021, se enfrenta en mayo a una segunda vuelta por la candidatura demócrata al legislativo, después de que no lograra obtener la mayoría de los votos en las primarias de la víspera contra Brandon Herrera, un creador de contenido y fabricante de armas.

El republicano, representante de un distrito de mayoría hispana que se extiende desde la frontera con México hacia el oeste de San Antonio, ha negado las acusaciones.

En 2018, en medio del movimiento #MeToo en contra del acoso sexual, especialmente en ambientes laborales, la Cámara de Representantes aprobó una regulación que prohíbe a los congresistas sostener relaciones con sus empleados y los miembros de su equipo. EFE

