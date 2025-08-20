Cámara de Representantes de Texas aprueba nuevo mapa electoral conminado por Trump
Los Ángeles (EE.UU.), 20 ago (EFE).- La Cámara de Representantes de Texas, dominada por los republicanos, aprobó este miércoles, en la primera de dos votaciones, un nuevo mapa electoral, con lo que avanza el plan del presidente Donald Trump para mantener la mayoría de la Cámara Baja estadounidense en las elecciones de medio término.
Con una votación de 88 a favor y 52 en contra, el proyecto, que asegura para el Partido Republicano cinco distritos congresionales, avanzó provisionalmente al Senado estatal de Texas, a pesar de las protestas y estrategias demócratas para evitar la modificación. EFE
