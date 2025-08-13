Cámara de Senadores de Uruguay se prepara para tratar la eutanasia con posturas divididas

Montevideo, 13 ago (EFE).- Después de que la Cámara de Diputados de Uruguay aprobara el proyecto de ley que busca legalizar la eutanasia, los senadores comienzan a prepararse para tratar un tema que allí también tiene posturas divididas.

Con 64 votos a favor y 29 en contra, los legisladores dieron luz verde en la madrugada de este miércoles al proyecto ‘Muerte digna’ y ahora será la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores la que se encargará de tratarlo.

En caso de que allí sea aprobado, pasará a la Cámara Alta para ser votado y si allí también es aprobado irá al Poder Ejecutivo para su promulgación.

En diálogo con la Agencia EFE, el senador por el opositor Partido Colorado Robert Silva celebró la aprobación del proyecto en Diputados y dijo que la eutanasia es un mecanismo que amplía la libertad en el país.

«Es ni más ni menos que generar una oportunidad en situaciones de extrema delicadeza (…) Creo que es un avance en libertades. No se le impone a nadie y serán las personas con las garantías que el proyecto de ley establece las que tomen la decisión», explicó.

Además, quien integra como delegado la Comisión de Salud Pública de la Cámara Alta dijo que tiene «toda la esperanza» de que el proyecto se convierta en ley antes del final de este año.

«Ojalá podamos aprobarlo en el plenario del Senado. Somos muchos, somos mayoría los que estamos de acuerdo con este proyecto de ley así que seguramente lo aprobaremos antes de fin de año», enfatizó Silva.

Por su parte, el senador por el opositor Partido Nacional Martín Lema se mostró en contra del proyecto, aunque resaltó a EFE la importancia de respetar todas las opiniones en un tema sensible.

«Es un tema que requiere respetar las posturas porque no se trata de buenos o malos, ni se trata de fronteras partidarias. Se trata muchas veces de concepciones muy personales y por eso el respecto a las diferentes posiciones», subrayó uno de los nueve integrantes de la Comisión de Salud Pública.

Asimismo, indicó que su voto será en contra del proyecto y argumentó que él cree que los derechos «tienen que estar asociados a la vida».

En caso de que este se apruebe en Senadores y luego lo promulgue el Ejecutivo, Uruguay se convertirá en el tercer país americano en legalizar la eutanasia tras Canadá y Colombia, en una región donde el debate avanza de forma desigual.

Colombia se convirtió en 1997 en el primer país de América en despenalizar la eutanasia por decisión de la Corte Constitucional, aunque la primera eutanasia legal se realizó en 2015. Desde 2021, el acceso está permitido incluso a personas con enfermedades graves e incurables no terminales. En 2023 se practicaron unas 270 eutanasias, casi un 50 % más que en 2022, según el Laboratorio DescLAB.

Canadá legalizó la eutanasia en 2016 tras un fallo del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional la penalización. En 2023, 15.343 personas recibieron ayuda médica para morir, un 15,8 % más que el año anterior. EFE

