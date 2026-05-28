Cámaras de Mercosur velarán por que las normas ambientales de la UE no limiten el comercio

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Asunción, 28 may (EFE).- El presidente pro tempore del Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur, Ricardo dos Santos, ha llamado este jueves a estar vigilantes para que las normas de protección ambiental que promueve la Unión Europea (UE) no sean usadas como «barreras paraarancelarias encubiertas» en favor de los productores agrícolas del Viejo Continente.

«Debemos actuar como un monitor crítico para exigir que las nuevas exigencias y directivas ambientales unilaterales en el Parlamento Europeo, como las normativas de deforestación, no sean utilizadas como barreras paraarancelarias encubiertas, destinadas a proteger de forma injusta a los sectores agrícolas tradicionales», ha dicho Dos Santos.

Al participar en la apertura de una reunión del Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur (mecanismo conformado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), el empresario ha indicado que el acuerdo de libre comercio entre ambos bloques, que entró en vigor de forma provisional el 1 de mayo pasado, abrirá «un mercado de alto poder adquisitivo de más de 450 millones de consumidores» y ofrecerá «una plataforma inigualable» para atraer inversiones en tecnología, entre otros.

Dos Santos ha destacado que para el Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur este convenio «representa el mayor desafío a la articulación internacional de la historia moderna del Cono Sur».

En ese sentido, ha señalado que como gremio deben «liderar una agenda agresiva de capacitación y transferencia de tecnología» para que las pequeñas y medianas empresas locales puedan «elevar sus estándares de calidad», obtener certificaciones e insertarse «con éxito» en las nuevas cadenas productivas globales de valor que generará el acuerdo con la UE.

Desde diciembre próximo se aplicará el Reglamento sobre la Deforestación de la Unión Europea (EUDR), que prohíbe la comercialización y la exportación a la UE de materias primas como soja, carne, cacao, café, madera, palma aceitera y caucho producidas en contextos vinculados a la deforestación.

La normativa se adoptó en 2023 y originalmente debería haberse aplicado desde el 30 de diciembre de 2024, pero se ha ido posponiendo.

El reglamento busca impedir que el consumo europeo, responsable de un 10 % de la deforestación mundial, siga contribuyendo a la destrucción de bosques en terceros países y también dentro de la UE, pues la normativa es idéntica dentro del mercado comunitario.

Desde su aprobación, la norma ha sido objeto de críticas por parte de empresas y de países productores -como Brasil, Paraguay, Estados Unidos, Malasia o Indonesia- que alertaban de su complejidad y de los costes de cumplimiento.EFE

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