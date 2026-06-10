Cárcel para 2 hombres por traficar migrantes a Reino Unido a través del Canal de la Mancha

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Londres, 10 jun (EFE).- Dos hombres fueron encarcelados este miércoles por trasladar migrantes al Reino Unido en botes pequeños que ellos pilotaban a través del Canal de la Mancha, convirtiéndose así en los primeros en ser sentenciados bajo la nueva ley británica contra el tráfico de personas.

Los imputados, identificados como el sudanés Alnour Mohamed Ali y Mohammed Tajik, de nacionalidad afgana, fueron juzgados por incidentes separados, pero recibieron la pena de cárcel este miércoles de manera conjunta en el Tribunal de la Corona de Canterbury (sureste de Inglaterra) por la similitud d e sus delitos.

Ali fue condenado a 27 meses de prisión por pilotar una lancha neumática con 74 personas a bordo, un número que excedía la capacidad permitida y suponía un mayor riesgo de seguridad, el pasado 9 de abril.

Tajik, por su parte, fue condenado a dos años de prisión tras declararse culpable de manejar una embarcación por el citado paso marítimo en condiciones meteorológicas adversas en enero de este año.

En este sentido, ambos varones admitieron el delito de haber puesto en peligro vidas en el mar, que se tipificó a principios de este año bajo la nueva ley británica de Fronteras, Seguridad, Asilo y Migración.

Los cruces irregulares de migrantes al Reino Unido través del Canal de la Mancha son uno de los principales caballos de batalla del Gobierno laborista de Keir Starmer y han sido objeto de polarización en la sociedad británica, llegando incluso a producirse protestas violentas, principalmente instigadas por la extrema derecha, en hoteles destinados a acoger solicitantes de asilo.

En lo que va de 2026, más de 9.000 personas han cruzado el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, según los últimos datos publicados por el Ministerio británico del Interior (Home Office).

De estas, según Naciones Unidas, se tiene constancia de que al menos diez personas murieron o desaparecieron mientras intentaban llegar al Reino Unido este año. EFE

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