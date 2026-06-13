Cárcel para tres implicados en el asesinato del periodista colombiano Cristian Herrera

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Bogotá, 13 jun (EFE).- Un juez colombiano envió a la cárcel a dos hombres y una mujer que supuestamente están implicados en el asesinato del periodista Cristian Herrera, perpetrado la semana pasada en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander (noreste), informó este sábado la Fiscalía.

Los tres detenidos, identificados como John Sebastián Duque, Angélica Vesga y Wilmer Portillo, fueron imputados por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, ambas conductas agravadas, detalló la Fiscalía en un comunicado.

«Los procesados no aceptaron los cargos y una juez de control de garantías de Cúcuta les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, al tiempo que avaló la incautación de un taxi, cuatro motocicletas y tres celulares», agregó la información.

Herrera, de 48 años, había recibido amenazas por su trabajo en la frontera con Venezuela por lo que tenía un esquema de protección que, sin embargo, no lo acompañaba el día del asesinato porque sus integrantes estaban de descanso, según su viuda.

El periodista, que trabajaba como asesor de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad de Cúcuta y denunciaba la corrupción, fue atacado a tiros en el barrio Quinta Oriental de esa ciudad por un hombre que conducía una motocicleta y que se dio a la fuga.

Herrera formo parte durante varios años del diario La Opinión, el medio impreso más importante de Norte de Santander, donde destacó por su rigor periodístico.

Hace un año, Herrera contó que su nombre apareció en una lista de periodistas amenazados por cumplir su labor, algo que no le quitó las ganas de seguir trabajando.

Investigación de la Fiscalía

Según la investigación de la Fiscalía, Wilmer Portillo presuntamente hizo seguimientos a la víctima en su casa y otros sitios que frecuentaba.

Luego se reunió con Angélica Vesga, con quien, al parecer, vigiló de «cerca la vivienda con el propósito de alertar sobre el momento en el que debía ejecutarse el crimen».

Con esa información, el sicario John Sebastián Duque llegó al lugar indicado y sin descender de la moto en la que viajaba disparó al periodista y huyó del lugar del crimen.

«Videos de cámaras de seguridad y otras evidencias recopiladas permitieron conocer los movimientos de los tres señalados implicados en la materialización del ataque. Asimismo, las labores de policía judicial indican que el crimen estaría relacionado con el ejercicio profesional de la víctima, quien con antelación recibió amenazas del grupo delincuencial autodenominado como ‘La Familia de la P'», agregó la Fiscalía. EFE

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