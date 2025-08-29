Cárnica Marfrig trata de rescindir acuerdo con Minerva para la venta de plantas en Uruguay

São Paulo, 29 ago (EFE).- La cárnica brasileña Marfrig anunció este viernes que da por rescindido un acuerdo firmado con Athn Foods, subsidiaria de Minerva, para la venta de tres plantas de sacrificio de reses bovinas y ovinas en Uruguay, pero la empresa compradora consideró que el acuerdo sigue en vigor.

El acuerdo, firmado en 2023, estaba sujeto al cumplimiento de una serie de condiciones suspensivas que «no se cumplieron hasta la fecha límite», según un comunicado de Marfrig enviado a la bolsa de São Paulo, en el que advierte que ese contrato quedó «resuelto de pleno derecho».

En tanto, la también brasileña Minerva, confirmó que recibió la notificación de Marfrig y aseguró que se mantiene «comprometida» para continuar con la operación de compraventa y lograr conseguir la necesaria aprobación por parte de la autoridad antimonopolio de Uruguay.

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec) de Uruguay condicionó la autorización de la operación a que Minerva vendiera una de las tres plantas, Establecimientos Colonia, a una tercera empresa, para evitar una excesiva concentración del mercado.

Para cumplir con esta disposición, Minerva anunció el pasado junio la venta de Establecimientos Colonia a la empresa Allana Magellan a cambio de 48 millones de dólares.

La diferencias entre Marfrig y Minerva por las plantas en Uruguay ocurre en momentos en los que las empresas brasileñas se enfrentan a restricciones en las exportaciones de carne a Estados Unidos, uno de sus principales mercados.

El Gobierno estadounidense aplica un arancel del 50 % a las importaciones de un gran número de productos brasileños desde comienzos de este mes, en represalia por el juicio abierto contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), acusado de tramar un golpe de Estado.EFE

