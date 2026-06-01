Céline Dion anuncia otros diez conciertos en mayo de 2027 en París

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París, 1 jun (EFE).- La estrella canadiense Céline Dion anunció este lunes que añadirá otras diez fechas suplementarias de conciertos entre el 8 y el 29 mayo de 2027 en París, que se unen a los 16 que ya había anunciado para este otoño, con la meta de «dar respuesta a la demanda sin precedentes de los fans», con inscripciones en la fase de preventa que superaron los 9 millones.

En total serán 26 conciertos de la musa canadiense en el pabellón La Défense Arena (noroeste de París), que tiene una capacidad total modulable de hasta 45.000 espectadores. Los primeros 16 recitales se desarrollarán entre el 12 de septiembre y el 17 de octubre de 2026.

Para intentar conseguir entradas para los conciertos adicionales de mayo de 2027 «se ofrecerán franjas de acceso a un número limitado de fans» que ya estén inscritos en la preventa de la artista o en la del propio recinto, explicaron los organizadores.

Estas ventas exclusivas se realizarán de forma escalonada entre el miércoles y el viernes de esta semana.

La última actuación pública de Dion, de 58 años, fue en la capital francesa y sucedió en la apertura de los Juegos Olímpicos de París de 2024, donde interpretó ‘Hymne à l’amour’, de Edith Piaf, desde lo alto de la torre Eiffel.

Aquella había sido también una reaparición muy esperada, dado que el año anterior había tenido que cancelar su gira mundial Courage World Tour por los graves problemas que le causa el síndrome de la persona rígida (SPR) que padece, lo que afecta a su sistema nervioso y le provoca espasmos.

La ganadora de dos Oscar y varios Grammy debe someterse a un trabajo intenso para lograr controlar sus músculos -incluido para poder realizar las tareas del día a día, como caminar- y las complicaciones afectan igualmente a sus cuerdas vocales.

Los entresijos de esa lucha los mostró en 2024 en el documental ‘I am Céline Dion’.

El SPR, sobre el que hay muy poca investigación científica, es una enfermedad que padecen muy pocas personas en el mundo y que provoca que, con el paso del tiempo, los pies y las manos se vuelvan rígidos, hasta el punto de no poder moverlos.

Su último gran concierto en solitario fue en la primavera de 2020, en Nueva York, dentro de una gira que tuvo que ser suspendida por la pandemia de covid-19 y que después no pudo ser retomada por los problemas de salud de Dion. EFE

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