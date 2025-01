César ‘Chino’ Huerta viaja a Bélgica para cerrar fichaje con el Anderlecht

Ciudad de México, 7 ene (EFE).- El extremo mexicano César ‘Chino’ Huerta viajó este martes a Bélgica para cerrar su fichaje con el Anderlecht de ese país.

«Desde antes de que terminara el torneo, el Anderlecht mostró interés por mí, mandaron a una delegación para verme en un partido y hasta me invitaron a conocer sus instalaciones. El que me hayan hecho sentir que me querían hizo que aceptara su oferta», explicó el aún jugador de los Pumas UNAM, en el aeropuerto de Ciudad de México.

El nacido en Guadalajara hace 24 años es una de las principales promesas que México tiene de cara al Mundial 2026, que el país organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

Sus actuaciones con los Pumas, cuadro en el que en 87 partidos suma 20 goles y 15 asistencias, hicieron que desde septiembre de 2023 se vuelva un fijo en las convocatorias de la selección mexicana.

«Ir a jugar a Europa es un sueño que tengo desde pequeño. Estoy muy agradecido con Pumas porque me dio una oportunidad cuando nadie confió en mí para demostrar todo mi talento», añadió el canterano de las Chivas del Guadalajara, club en el que nunca se estableció.

Huerta fichó por los felinos en julio de 2022 y en poco más de dos años se convirtió en una de sus figuras, tras no encontrar acomodo en el Guadalajara.

Su nivel con los de la UNAM le permitió acumular 15 duelos con la selección mexicana, en los que ha anotado tres dianas y ha dado un pase para gol.

Con el Tri, Huerta ha disputado la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa América pasada.

En las próximas horas, Huerta deberá de cerrar su fichaje con el Anderlecht, que según reportes será una transferencia definitiva y no una cesión, como se especuló al principio. EFE

rcg/cav