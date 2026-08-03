Cómo formar a los «cirujanos del futuro» en el uso de robots

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El doctor Sasha Stamenkovic se quita el casco de realidad virtual en 3D. «Hoy hemos llevado a cabo una intervención muy, muy compleja», se felicita el cirujano, tras una operación robotizada que ha permitido extirpar un tumor del pulmón de un paciente.

En el St Bartholomew’s Hospital, en el centro de Londres, enseña a otros tres médicos a utilizar un nuevo sistema de cirugía asistida por robot, denominado Da Vinci 5.

El casco le permite observar el pulmón del paciente.

«Hemos conservado gran parte del pulmón, sorteando vasos sanguíneos y vías respiratorias realmente muy pequeños», explica el cirujano torácico de 60 años.

Se dirige a tres cirujanos de otro hospital que observan cómo Stamenkovic utiliza el nuevo sistema quirúrgico fabricado por la empresa estadounidense Intuitive.

El equipo llegará a su quirófano a finales de este año, como parte de una estrategia nacional para aumentar el uso de la robótica en la cirugía mínimamente invasiva en el sistema sanitario público británico.

A lo largo de las dos horas de operación, el doctor Stamenkovic dio instrucciones a través de un micrófono a su equipo quirúrgico, formado por enfermeras especializadas.

Como director de cirugía robótica e investigación del Barts Health NHS Trust, forma a los que, según él, serán los «cirujanos del futuro».

El objetivo del Gobierno es que, para 2035, la asistencia robótica se utilice en nueve de cada diez intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas en Inglaterra.

– «Objetividad» –

A primera vista, parece un videojuego. El doctor Stamenkovic lleva a cabo la operación desde una consola situada en un lateral de la sala. Los movimientos de sus manos se transmiten a tres brazos robóticos que manejan los instrumentos quirúrgicos sobre un paciente acostado a unos metros de distancia.

Un cuarto brazo sostiene una cámara que proporciona la imagen en 3D al cirujano. Las imágenes se pueden ver en dos pantallas situadas en el quirófano.

Este sistema puede utilizarse en numerosas especialidades, como la urología, la ginecología y varias cirugías: colorrectal, torácica, abdominal o general.

Para Ali Ansaripour, un médico en formación que realiza una beca de un año, el «mayor reto» es «alejarse» físicamente del paciente y adaptarse a esta nueva configuración.

«Esto te separa ligeramente del paciente», afirma. «Pero te ofrece una visión increíble y te permite abordar al paciente con gran objetividad», subraya.

El doctor Stamenkovic ve ventajas para la cirugía mínimamente invasiva porque los finos brazos robóticos son más adecuados que las manos para manipular instrumentos en incisiones pequeñas.

La precisión también reduce el riesgo de complicaciones, como las fugas de aire, frecuentes tras una intervención pulmonar.

– Convalecencia más corta –

Este tipo de intervención reduce la duración de la hospitalización y el tiempo de convalecencia.

En un sistema sanitario público bajo presión, la expectativa es que los pacientes puedan irse antes del hospital para liberar camas y reducir las listas de espera.

Ian Macleod «no se dio cuenta» hasta que llevaba puesta la bata quirúrgica y estaba a punto de ser anestesiado de que sería el primer paciente del sistema sanitario público británico en someterse a una operación de cáncer de pulmón con esta tecnología.

Este inspector de policía jubilado, de 76 años, dijo que la noticia «no le desconcertó». Considera que su recuperación ha sido «extraordinaria». Y es que tan solo 30 minutos después de volver a su habitación, ya estaba en pie.

En el pasado se sometió a una intervención quirúrgica mínimamente invasiva no robotizada por otro tipo de cáncer, pero la convalecencia, según él, fue «mucho más larga».

Esta vez salió del hospital con un solo punto de sutura y, menos de una semana después, ya llevaba a su esposa en automóvil a un vivero.

La robótica es una de las cinco «grandes apuestas» del plan de salud decenal para Inglaterra.

Pero el Royal College of Nursing, que representa a los enfermeros, denuncia un acceso desigual a esta técnica quirúrgica según las regiones. Habla de «lotería geográfica».

También critica la ausencia de un modelo de financiación «coherente» para la robótica en los hospitales públicos, que obliga a algunos establecimientos a depender de donaciones.

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