Cómo la muerte de un líder radical desata caos en Bangladés a las puertas de elecciones

Nueva Delhi, 19 dic (EFE).- La muerte del líder estudiantil y aspirante a diputado Sharif Osman Hadi desató la violencia en Bangladés, donde turbas de seguidores incendiaron anoche las sedes diplomáticas y de los principales periódicos, sembrando el caos en la capital, en lo que el Gobierno interino califica como un «sabotaje» diseñado para hacer descarrilar las elecciones de febrero.

Hadi, de 32 años y figura clave del levantamiento que derrocó al anterior régimen en 2024, falleció el jueves en un hospital de Singapur, tras sucumbir a las heridas críticas sufridas al recibir un disparo en la cabeza el pasado 12 de diciembre en Daca, cuando fue atacado por pistoleros en moto mientras viajaba en un «rickshaw».

La escalada de violencia que se desató la noche del jueves, tras confirmarse el fallecimiento del activista, fue la gota que colmó el vaso en una semana de tensiones diplomáticas con India, que han reavivado un sentimiento antiindia en las calles, después de que Daca acusara a Nueva Delhi de albergar a Hasina en el exilio y permitirle realizar llamamientos para desestabilizar el país antes de las elecciones, acusaciones que India ha negado.

Durante las protestas del jueves, los grupos de manifestantes asaltaron en la capital las sedes de los diarios Prothom Alo y The Daily Star, a los que acusan de mantener una postura favorable a la India, provocando incendios y destrozos materiales que forzaron la intervención de los servicios de emergencia y motivaron el actual apagón mediático.

«Este ataque indeseado y despreciable contra su organización y sus periodistas me ha entristecido profundamente. El gobierno está a su lado en estos momentos difíciles», expresó el jefe del Gobierno interino Muhammad Yunus en una conversación telefónica con los editores de los medios tras el ataque.

Por primera vez en sus tres décadas de historia, The Daily Star, el principal diario en inglés del país, no llegará mañana a los quioscos. Su editor consultor confirmó la suspensión de la edición impresa debido a la destrucción de equipos clave tras el incendio provocado por las turbas que acusan a su línea editorial de favorecer los intereses de Nueva Delhi en detrimento de la soberanía nacional.

La hostilidad hacia la India, alimentada por la retórica del fallecido Hadi sobre la «hegemonía india», ha forzado también el cierre de sedes diplomáticas. Los Centros de Aplicación de Visas de la India (IVAC) publicaron avisos oficiales confirmando la clausura indefinida de sus instalaciones en Rajshahi y Khulna.

Yunus compareció este viernes para declarar jornada de luto oficial y confirmar que el Estado asumirá la protección de la familia del fallecido. En su alocución, Yunus adoptó la terminología de los manifestantes al calificar a Hadi de «mártir en la lucha contra la hegemonía», en referencia a la supuesta injerencia extranjera.

Las protestas han continuado hoy de forma más pacífica, aunque los manifestantes amenazaron con no cesar hasta que se juzgue al responsable de la muerte del líder estudiantil.

Mientras la policía ofrece una recompensa de 5 millones de takas (unos 42.000 dólares) por los sicarios y reporta 392 detenciones, la violencia amenaza con fracturar la frágil estabilidad de Bangladés a menos de dos meses de unas elecciones históricas que debían sellar su transición democrática. EFE

