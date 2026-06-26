Cómo se financia la familia real británica y en qué invierte sus recursos

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El rey Carlos III se convirtió en el primer monarca británico en revelar cuánto ha pagado en impuestos, un total de 30 millones de libras (unos 40 millones de dólares), procedentes de sus ingresos privados, desde su ascenso al trono en septiembre de 2022.

Este es un repaso de las fuentes de ingresos de la familia real —procedentes de una subvención pública, pero también de sus propiedades inmobiliarias y territoriales— así como algunos ejemplos de sus gastos.

– Asignación anual –

La «Sovereign Grant» es la asignación anual que el gobierno británico concede al rey para permitirle cumplir sus funciones oficiales.

Esa asignación incluye el funcionamiento y mantenimiento de las residencias reales oficiales, los gastos de personal y los desplazamientos del rey y de los miembros de la familia real que actúan en su nombre.

El importe de la «Sovereign Grant» ha pasado de 174,5 millones de dólares en 2025-2026 a 182 en 2026-2027, principalmente para financiar la finalización de las obras del Palacio de Buckingham. Esa asignación bajará a 132 en 2027-2028.

En el ejercicio 2025-2026, los gastos de personal ascendieron a 44,5 millones de dólares.

El desplazamiento real más costoso fue la visita de tres días del príncipe Guillermo a Arabia Saudita en febrero de 2026 (172.000 dólares), por delante del viaje de cuatro días del rey Carlos III y la reina Camila a Italia en abril de 2025 (168.000).

Sin embargo, no todos los gastos de la familia real están cubiertos por la «Sovereign Grant». Los costes de seguridad se financian por separado con fondos públicos.

La «Sovereign Grant» no está sujeta a impuestos.

– Cálculo de la asignación –

La «Sovereign Grant» está vinculada a los beneficios de la empresa que gestiona el patrimonio inmobiliario de la Corona, el «Crown Estate».

Actualmente equivale al 12% de los beneficios obtenidos dos años antes por la empresa. Este porcentaje se revisa periódicamente.

La asignación ha aumentado considerablemente en los últimos años, principalmente debido a los ingresos extraordinarios procedentes del alquiler de derechos sobre los fondos marinos a promotores de parques eólicos, lo que ha hecho crecer los beneficios del «Crown Estate».

– «Crown Estate» –

El «Crown Estate» es una empresa que gestiona el extenso patrimonio inmobiliario y territorial de la Corona. Valorada en unos 22.000 millones de dólares, incluye edificios de alto nivel en Londres, tierras rurales, zonas costeras, la finca de Windsor, así como los derechos sobre los fondos marinos alrededor de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.

Funciona de forma independiente del gobierno y de la familia real.

Este patrimonio pertenece al monarca, pero no constituye su propiedad privada, ya que no lo gestiona ni puede venderlo.

En el año finalizado en marzo de 2026, el «Crown Estate» generó un beneficio neto de 643 millones de dólares (frente a 1.453 el año anterior).

Los activos del «Crown Estate» situados en Escocia son gestionados por separado por «Crown Estate Scotland». Y sus ingresos se mantienen en manos del gobierno autónomo escocés.

– Ingresos de los ducados –

En el ejercicio financiero 2025–2026, el rey recibió 33,3 millones de dólares en ingresos privados procedentes del ducado de Lancaster, mientras que Guillermo, príncipe de Gales, percibió cerca de 28,5 del ducado de Cornualles.

Estos dos dominios históricos constituyen las principales fuentes de ingresos privados del monarca y de su heredero, principalmente mediante el alquiler de tierras agrícolas y la gestión de inmuebles comerciales y residenciales.

Ni el monarca ni el heredero se encargan de la gestión diaria, pero sí establecen las grandes líneas de actuación y aprueban las decisiones importantes. Ambos dominios no pueden venderse.

– Impuestos pagados por el rey –

Desde 1993, siguiendo una práctica introducida durante el reinado de Isabel II, el monarca paga impuestos sobre la renta y las plusvalías de sus ingresos privados, especialmente los procedentes del ducado de Lancaster, aunque legalmente no esté obligado a ello.

En un ejercicio de transparencia sin precedentes, Carlos III y su hijo, el príncipe heredero Guillermo, revelaron haber pagado respectivamente 40 y 26 millones de dólares en impuestos desde el fallecimiento de la reina Isabel II, en septiembre de 2022.

Esta decisión llegó tras la presión pública y el escrutinio de las finanzas de la familia real, especialmente en relación con quién debía pagar las reparaciones tras el incendio del Castillo de Windsor.

– Fortuna personal –

Los miembros de la familia real también disponen de patrimonio personal. El rey es propietario de las fincas de Balmoral y Sandringham, heredadas de su madre.

Los bienes transmitidos directamente de un monarca a su sucesor están exentos del impuesto de sucesiones.

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