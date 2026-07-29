Cómo una foto de AFP se convirtió en un símbolo del verano de incendios en Europa

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Maximilien Lamy, editor de fotos de la AFP, estaba la semana pasada de vacaciones con su pareja y su hija cuando sacó con su celular una serie de instantáneas de veraneantes en el suroeste de Francia, azotado por el fuego.

Su instinto fue fotografiar, pero no esperaba que una de sus fotos a orillas del lago diera la vuelta al mundo en cuestión de horas.

«No pensé que fuera a ser tan grande», dijo Lamy a la AFP.

«Estoy completamente abrumado».

Sacó el teléfono mientras caminaba por la playa del lago, desde donde había estacionado su auto hasta un restaurante en la localidad turística de Lacanau.

«Pasó muy rápido, porque yo me movía deprisa. Mi hija tenía mucha hambre y me decía: ‘Papá deja de hacer fotos, ya fue suficiente'», contó.

La imagen parecía «apocalíptica» y era profundamente simbólica, dijo Lamy.

La foto muestra a una pareja de veraneantes sentada en unas reposeras rayadas bajo una sombrilla de colores vivos en una playa.

Observan cómo se eleva una enorme columna de humo al fondo, tiñendo el cielo de un resplandor anaranjado. El hombre está con las piernas cruzadas, mientras la mujer sostiene su teléfono en alto. Sus pertenencias yacen esparcidas alrededor.

– «Por si acaso» –

La fotografía terminó erigiéndose en medios y redes sociales como un símbolo de los devastadores incendios en Francia, pero también como una crítica a la inacción climática.

Algunos intentaron imaginar un diálogo entre la pareja, otros propusieron paralelismos con la película «No mires arriba» (2021), protagonizada por Leonardo DiCaprio, que parodia la apatía de la sociedad ante la crisis climática.

Para el diario francés Le Figaro, la realidad se convirtió en «una alegoría».

«La catástrofe ocupa casi toda la imagen y, sin embargo, de algún modo parece relegada al segundo plano», dijo el periódico, que consideró a la imagen como el retrato incómodo de una generación.

– «No quiero culparlos» –

Lamy dijo comprender la fuerte repercusión.

«Es simplemente un símbolo de la época», afirmó este apasionado de la fotografía callejera.

A su juicio, la pareja parecía estar viendo cómo se desarrollaba la catástrofe como si fuera una película, desde la comodidad de su sala de estar.

Pero el editor, que trabaja para la AFP desde hace más de 20 años, advirtió que no se debe juzgar a la pareja.

«No quiero culparlos (…) Nadie sabe lo que pensaban realmente», sostuvo.

Aunque algunos internautas pensaron que la foto había sido generada con IA, Lamy afirmó que no fue alterada, sino que se recortaron un poco los márgenes.

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