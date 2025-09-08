Córdova dice que Chile dará “lo mejor posible” ante Uruguay, ambos en momentos distintos

Santiago de Chile, 8 sep (EFE).- El seleccionador interino de Chile, Nicolás Córdova, afirmó este lunes que La Roja dará “lo mejor posible” ante Uruguay en el cierre de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, este martes en el Estadio Nacional de Santiago, en medio de su proceso de renovación tras no clasificarse por tercera ocasión consecutiva.

“Vamos a dar lo mejor posible ante Uruguay, pero no es la discusión que debemos tener”, aseguró Córdova en conferencia de prensa apuntando a que el reto del fútbol chileno pasa por otras discusiones más profundas sobre la estructuración del trabajo con los juveniles desde los clubes.

Chile está décima y última con solo 10 puntos en las clasificatorias y tras la partida del argentino Ricardo Gareca del banquillo, Córdova terminó de despedir a los jugadores de la ‘Generación Dorada’, bicampeona de América en 2015 y 2016, para dar paso a un nuevo proceso.

La Roja, que se enfrentará a una selección uruguaya que ya está clasificada a su quinto Mundial consecutivo, está ante la posibilidad de quedar con el peor registro en una eliminatoria desde 1998 en caso de perder.

“¿Es relevante que seamos la peor selección de la historia en números? No es relevante, lo relevante es qué vamos a hacer para tener más jugadores de alto nivel”, cuestionó.

Córdova reiteró que van a “tratar responsablemente de poner el mejor equipo que tengamos y hacerlo lo mejor posible, pero la pregunta hoy en Chile es si estamos sacando jugadores para el alto rendimiento”.

El entrenador se extendió sobre su reflexión y comentó que “la palabra recambio la escuché con Reinaldo Rueda hace ocho años, y ahora es que está pasando. Hay que tener paciencia”.

“Somos la selección más joven de esta fecha y eso es claramente una señal”, apuntó.

Para Córdova “es inútil hablar solo del partido de mañana con un Uruguay que ya está clasificado, que viene de hacer su mejor partido de la eliminatoria. Son momentos demasiado distintos entre una selección y otra”.

El técnico chileno entiende que encontrará un rival “muy agresivo en las presiones y por lo tanto puede generar espacios a la espalda, por lo que hay que estar muy atento para encontrar esos espacios y nosotros generar transiciones rápidas”.

“Nos van a llevar a un límite físico, va a ser un partido muy complejo”, precisó.

El partido también será el regreso del entrenador argentino Marcelo Bielsa a Chile, después de 14 años de haber terminado su ciclo al mando de La Roja (2007-2011), y aunque Córdova en su etapa de jugador no fue parte de su proceso, valoró lo realizado por el rosarino.

“Dejó muchas cosas que se pueden replicar. Creo que es alguien que aportó mucho al país después de un letargo bastante largo y sobre todo nos hizo competir”, comentó.

Chile elegirá a final de año quien será el entrenador encargado de guiar a La Roja en el camino al Mundial 2030, y Córdova será considerado entre los candidatos.

“Voy a trabajar desde el lugar que me toque, pero quien venga tiene que clasificar al Mundial, esto no se soporta sin una clasificación, lo necesitamos”, cerró. EFE

