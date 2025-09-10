Córdova satisfecho de que Chile “logró equiparar a un gran rival”

Santiago de Chile, 9 sep (EFE).- El seleccionador interino de Chile, Nicolás Córdova, se mostró satisfecho este martes con el empate sin goles que La Roja consiguió ante Uruguay porque “logró equiparar a un gran rival”, en el cierre de las eliminatorias al Mundial 2026, al que no lograron clasificar y que representa la tercera ausencia consecutiva.

“Las sensaciones es que se jugó un buen partido, que se logró equiparar a un gran rival con buenos jugadores de mucho nivel”, afirmó Córdova en conferencia de prensa.

El entrenador chileno valoró positivamente la actuación de sus jugadores, incluyendo a los debutantes entre los que están algunos futbolistas sub-20 que bajo su mando jugarán el Mundial juvenil, del cual son anfitriones, a partir del 27 septiembre.

“Hicimos este llamado para poder medirlos y que hicieran sus primeras armas, debutamos a cinco jugadores en esta doble fecha y es lo que acordamos con la gerencia de selecciones. Había que atreverse a poner otros jugadores y los chicos rindieron”, señaló.

El técnico matizó que para ser el debut y “la situación que estamos que no es fácil, creo que se defendieron bien”.

Sobre el trámite del partido ante Uruguay, Córdova dijo que “sabíamos que iba a ser un partido distinto, su arma principal es el ataque directo y creo que a ratos logramos neutralizarlo bien”.

«Podíamos habernos llevado un resultado mejor si hubiésemos concretado las ocasiones”, añadió.

Chile quedó décima con once puntos, a uno de Perú, firmando su peor ubicación en unas clasificatorias desde 1998, pues ya había finalizado en el foso de la tabla en 2002 cuando apenas alcanzó 12 unidades.

“No estamos para estar últimos, después de entrenar a estos jugadores por ocho días”, afirmó.

El entrenador prefirió poner la mirada en el futuro y coincidió con el análisis del técnico de la celeste Marcelo Bielsa, quien dirigió a Chile (2007-2011) y valoró que el país austral tiene al menos 12 jugadores para mejorar su rendimiento.

“No puedo estar más de acuerdo, es así. Creo que él tiene súper claro los nombres y quiénes son, que los tiene estudiados. Creo que se puede arrancar un proceso muy lindo y competitivo para ir finalmente a un Mundial”. EFE

