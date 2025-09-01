Córdova se estrena al mando de Chile con Loyola descartado para jugar ante Brasil

2 minutos

Santiago de Chile, 1 sep (EFE).- La selección chilena comenzó este lunes sin el centrocampista Felipe Loyola sus entrenamientos bajo el mando del entrenador interino Nicolás Córdova para enfrentar a Brasil el jueves en el estadio Maracaná en la penúltima fecha de las eliminatorias del Mundial 2026.

Loyola ha sido descartado por lesión.

El jugador del Independiente argentino permanece junto al resto de los 28 convocados en el centro de entrenamiento Juan Pinto Durán en Santiago, pero con tratamiento prescrito por el cuerpo médico de La Roja para superar un esguince en el hombro derecho.

El volante estaba en los planes del entrenador para ser titular, por lo que esperan pueda recuperarse para el encuentro ante Uruguay, el 9 de septiembre en el Estadio Nacional de la capital chilena.

Chile encara el cierre de las eliminatorias sudamericanas apuntando a una renovación, luego de que Córdova borrara de su llamado a todos los jugadores de la ‘Generación Dorada’, bicampeona de América en 2015 y 2016, a los que el exseleccionador Ricardo Gareca citaba.

La idea es conformar un grupo que se consolide a futuro porque en la presente eliminatoria se quedaron sin posibilidades de clasificación, al ocupar la décima y última posición de la tabla con 10 puntos, a ocho del séptimo lugar que ocupa Venezuela y que es el último que otorga la disputa de una repesca para el Mundial.

“Ya estamos eliminados, pero la intención es terminar de la mejor manera posible, con una nueva nómina, con muchos chicos jóvenes, así que, esperemos estar a la altura. Queremos dejar una buena impresión para lo que viene”, aseguró Rodrigo Echeverría a la prensa chilena a su llegada.

La Roja aspira a salir del último puesto de la clasificación de las eliminatorias que comenzó con la dirección del argentino Eduardo Berizzo y que continuó su compatriota Ricardo Gareca con quien finalmente se concretó la eliminación de la selección chilena de su tercer Mundial consecutivo.

Córdova prepara un once ante Brasil con Thomas Gillier en la portería. En la defensa se perfilan Paulo Díaz, Guillermo Maripán y Benjamín Kuscevic, mientras que en las bandas formarían Fabián Hormazábal y Gabriel Suazo.

En la mitad de la cancha emergen Rodrigo Echeverría junto a Vicente Pizarro, en tanto que la línea de creación y ofensiva debe quedar a cargo de Darío Osorio, de buen momento en el Midtjylland danés con cinco goles en la temporada, Lucas Cepeda y el regreso del nacido en Inglaterra, Ben Brereton, nuevo jugador del Derby Country. EFE

mjr/jm/hbr

(foto) (video)