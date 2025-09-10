C.Europa: El derecho penal contra la desinformación sólo si hay riesgo para la seguridad

París, 10 sep (EFE).- El Consejo de Europa subraya que el derecho penal sólo debe aplicarse a la desinformación cuando haya «un riesgo claro» para la seguridad nacional, para el orden público, para la integridad territorial para la prevención de crímenes o para la protección de la salud, la moral o la reputación.

En unas nuevas directrices sobre la necesidad de limitar el derecho penal como instrumento para restringir la libertad de expresión publicadas este miércoles, el Consejo de Europa recuerda las advertencias que a ese respecto ha emitido su Comisión de Venecia, que reúne a expertos constitucionalistas.

La Comisión de Venecia ha advertido de que tomar medidas estrictas contra la desinformación puede conducir a la censura y a que se limite contenido legítimo.

La organización paneuropea de defensa de los Derechos Humanos reconoce que la desinformación amenaza la confianza en los medios de comunicación y genera dudas en la información que alimenta el debate público necesario para la vida democrática.

Pero, en lugar de criminalizarla, considera que para luchar contra ese fenómeno conviene tomar medidas como promover el periodismo de calidad, dar apoyo al trabajo de contraste de información (‘factcheking’) o dar más poder a los usuario.

En las directrices, basadas en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se establecen también unos elementos de juicio a la hora de perseguir y penalizar la filtración de informaciones confidenciales.

En concreto, si, por una parte, se reconoce la legitimidad de considerar delito la filtración o la publicación de esas informaciones, se subraya que el tribunal ha insistido en que para esa evaluación hay que tener en cuenta el interés público de esos contenidos.

El Consejo de Europa constata que hay una tendencia a utilizar de forma «desproporcionada» el derecho penal para limitar la libertad de expresión.

Una tendencia que se ha concretado en el «fuerte incremento de la detención y el encarcelamiento de periodistas desde 2019».

Si, por una parte, admite que la protección de la seguridad nacional o del orden público son razones legítimas para recurrir al derecho penal, las leyes que lo regulan deben dar «definiciones claras y precisas» para evitar que puedan utilizarse de forma abusiva.

Es decir, que puedan castigarse unas filtraciones, tiene que ser evidente que su divulgación puede causar un «daño considerable» a la seguridad nacional.

Con respecto a las leyes que castigan la difamación, el Consejo de Europa denuncia que «con frecuencia las utilizan los que están en posición de poder que quieren silenciar a sus críticos».

Por eso recomienda que, en lugar de la cárcel, se utilicen sanciones civiles y disciplinarias.

En cuanto a los discursos de odio o de incitación a la violencia, considera que deben estar criminalizados para impedir la propaganda bélica o las proclamas que conllevan una incitación a la discriminación, hostilidad o violencia en razón del por motivos étnicos, raciales o religiosos.

Pero el Consejo de Europa insiste en que «el contexto es extremadamente importante». «Los Estados deben actuar contra el discurso de odio dirigido contra comunidades históricamente oprimidas o marginadas, al mismo tiempo deben hacerse concesiones cuando se trata de discursos políticos», agrega el organismo. EFE

