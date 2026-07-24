Caída de precios de agave deja campos abandonados y plagas en México, dicen tequileros

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Guadalajara (México), 24 jul (EFE).- La sobreproducción de la planta de agave en los últimos cinco años y el desplome de precios de venta propició el abandono de sembradíos y la propagación de plagas en los cinco estados que comprenden la zona de denominación de origen de la bebida mexicana del tequila.

“Hay campos de agave que se abandonan porque el precio no creen que es el conveniente, se deja que se emplaguen y las plagas no reconocen frontera, pueden migrar de un terreno o de un productor de agave a otro”, dijo a EFE el presidente del Consejo Regulador del Tequila (CRT), Aurelio Rocha.

Durante la conmemoración del Día Nacional e Internacional del Tequila, el destilado más reconocido de México, el presidente enfatizó que hasta ahora no hay un censo de qué superficie de siembra de agave tipo tequila weber está en el abandono.

“Estamos en eso. El Consejo estará aplicando un recurso para fortalecer la vigilancia, la inspección y la contención del problema. No es fácil, es mucho territorio y hay agave que ahí se sembró y ya lo abandonaron”, adelantó.

De acuerdo con el CRT, en los 181 municipios de la zona de denominación de origen hay 511.492 hectáreas con poco más de 1.704 millones de plantas de agave, materia prima para la elaboración del tequila.

La sobreproducción de esta planta desde 2024 provocó una caída de 92 % en el precio por kilo. Para marzo de este año, el kilo de agave estaba entre 0,80 y ocho pesos (0,046 y 0,46 dólares) para productores registrados en el programa Agave Responsable Social (ARS) del CRT.

Aunque no tuvo efectos en la producción del tequila, sí afectó a buena parte de los cerca de 5.900 agricultores pues el desequilibrio entre entre necesidad y producción de agave es de, por lo menos 3,5 a 1, una cifra muy alta, consideró Rocha.

“¿Qué quiere decir?, pues que el agave sufre como cualquier producto las diferencias de la oferta y la demanda. Lo que hay que hacer es aumentar la demanda con mayor venta de tequila y que la oferta de agave se pueda controlar mejor. No de inmediato, pero a mediano y largo plazo”, enfatizó.

También, aseguró que el registro de los productores en la plataforma de ARS para avalar buenas prácticas y trazabilidad en la siembra y cosecha contuvo “un poco” la sobreproducción, pero es un problema que no es fácil de controlar por la promesa de buenas ganancias.

“Específicamente y de manera clara, no se puede controlar porque cualquiera puede hoy o mañana sembrar agave”, declaró.

Al primer semestre de 2026, el consumo de agave creció 3 %, la producción de tequila disminuyó 1,7 % y las exportaciones incrementaron 3 %, principalmente a Estados Unidos. EFE

mg/csr/seo

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