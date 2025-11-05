Caídas de árboles, inundaciones y carreteras cortadas tras fuertes lluvias en Portugal

Lisboa, 5 nov (EFE).- Árboles caídos, carreteras cortadas e inundaciones en zonas urbanas son algunas de las incidencias registradas en Portugal con motivo de las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas, informó este miércoles a EFE una fuente de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa.

El portavoz de la ANEPC José Costa explicó que «la mayoría» de las casi 300 incidencias registradas entre la tarde del martes y las 08.00 hora local (misma hora GMT) de hoy a causa de la meterología, que no dejaron heridos, se registraron en el área metropolitana de Lisboa y sus alrededores.

En concreto, tuvieron que atender 155 inundaciones en la vía pública y viviendas, 70 caídas de árboles, 29 caídas de estructuras de edificios y ocho caídas de piedras en carreteras.

Costa añadió que no hay registro de personas evacuadas por estas razones, pero sí hay dos carreteras nacionales bloqueadas.

Alertó de que este miércoles se mantienen los avisos por lluvias en Portugal, «especialmente» en Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Guarda, Santarém, Vila Real y Viseu.

También hay alerta por fuertes vientos en Braga, Bragança, Castelo Branco, Guarda, Leiria y Lisboa; mientras que el litoral registrará un oleaje marítimo más fuerte de lo habitual. EFE

