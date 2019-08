Four people die in Swiss mountains

Mueren cuatro personas en las montañas suizas 05 de agosto de 2019 - 09:55 Cuatro personas, entre ellas tres ciudadanos alemanes, murieron este fin de semana en las montañas suizas en circunstancias aún por esclarecer. Dos hombres alemanes murieron el sábado por la mañana al escalar el monte Dent Blanche a más de 4 000 metros de altura en el cantón de Valais. La escena fue presenciada por otros escaladores que llamaron a los servicios de rescate, pero las víctimas fueron encontradas muertas. Ha sido abierta una investigación para determinar el motivo de la caída. En el cantón de los Grisones, una mujer alemana de 30 años también perdió la vida al intentar escalar la montaña de Fiamma en Vicosoprano. Los primeros indicios sugieren que la roca sobre la que estaba parada se separó de la pared de roca, según la policía cantonal. La mujer cayó unos 100 metros y había fallecido cuando el helicóptero de rescate la encontró. También el sábado en el cantón de los Grisones, un excursionista de 66 años fue encontrado muerto en la región de Monte Laura, en Roveredo, después de que su esposa diera la voz de alarma. La policía calcula que cayó unos 80 metros por una pendiente muy empinada.