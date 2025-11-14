Cañonazos en Londres por el 77 cumpleaños del rey Carlos III

Londres, 14 nov (EFE).- La Tropa de Artillería del Rey disparó este viernes 41 cañonazos en el parque de Green Park, en el centro de Londres, para celebrar los 77 años de rey Carlos III, que cumple con sus compromisos oficiales en el día de su cumpleaños.

A las 12:00 GMT se escucharon los cañonazos, como es tradición cuando se trata del cumpleaños del monarca, evento que acapara sobre todo la atención de los turistas que visitan esta capital incluso en este viernes lluvioso.

El jefe del Estado del Reino Unido tiene hoy una recepción con personalidades del mundo de la cultura galesa en el castillo Cyfarthfa, en el sur de Gales.

Carlos III celebra su cumpleaños después de unas semanas muy difíciles para la familia real británica por el escándalo en torno al pasado vínculo de antiguo príncipe Andrés, hermano del rey, con el fallecido pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

La controversia obligó al rey a retirar a su hermano los títulos nobiliarios y otros honores y comunicó que se le conocerá con el nombre de Andrés Mountbatten-Windsor, sin que pueda usar el título de príncipe.

Además, decidió que Andrés se marche de Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones en Windsor (a las afueras de Londres), donde vivía desde hace veinte años sin pagar renta. El expríncipe vivirá en una propiedad personal del rey en los terrenos de Sandringham, en el condado de Norfolk (sureste de Inglaterra), aunque se desconoce en qué parte del complejo.

El rey, que ascendió al trono el 8 de septiembre de 2022, cumple años mientras continúa con su tratamiento oncológico por un cáncer no especificado, detectado a principios de 2024. EFE

