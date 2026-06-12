Caótico fin de la visita del papa, que vuelve a Roma en el avión del rey de España

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El viaje a España del papa León XIV tuvo un final accidentado este viernes cuando su avión, listo para despegar de la isla de Tenerife, sufrió un problema técnico, obligándolo a retrasar su salida y finalmente partir hacia Roma en el Falcon del rey Felipe VI.

El avión de Iberia ya se encontraba en la pista del aeropuerto de Tenerife Norte, donde el papa fue despedido por el rey, cuando el capitán anunció el problema técnico en el motor, lo que obligó al pontífice a descender del aparato y volver a la terminal.

Finalmente el papa abordó el avión militar del jefe de Estado español, que este «amablemente» le ofreció, según el Vaticano, y despegó con algunos miembros de su comitiva a las 17:09 GMT con destino Roma, donde llegará hacia las 21H00 GMT.

El resto de la delegación pontificia —periodistas, representantes del Vaticano y miembros del clero—, regresarán a Roma en un segundo avión enviado por Iberia desde Madrid.

Este incidente marcó el final de la visita del papa, que durante siete días estuvo en Madrid, Barcelona y Canarias, acompañado a cada paso por una multitud, en este bastión tradicional del catolicismo en Europa donde no obstante la práctica religiosa ha caído en las últimas décadas.

– Reunión con víctimas de abusos –

Momentos cumbre de su estadía fueron una misa que ofreció el domingo en pleno corazón de la capital española, ante 1,5 millones de fieles, y la bendición, el miércoles por la noche, de la recientemente terminada torre de Jesucristo de la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, que la convirtió en la iglesia más alta del mundo.

Este viaje de León XIV, su cuarto al extranjero desde su elección en mayo de 2025, fue el primero de un sumo pontífice a España desde Benedicto XVI en 2011.

En Madrid, León XIV, que habla perfectamente español desde los años que pasó en Perú, prometió cambios en la Iglesia católica para hacer de ella un «lugar seguro», en una reunión que sostuvo con víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos.

La última etapa de su viaje lo llevó a las islas de Gran Canaria, el jueves, y Tenerife, este viernes, donde aseguró que «todos, de algún modo, somos migrantes» en una nueva muestra de apoyo a este colectivo.

Este tema es muy importante para León XIV, al igual que para su predecesor Francisco, en un momento en que las políticas migratorias se endurecen en Europa, con España como una de las excepciones con políticas más abiertas.

El lunes, en el puerto grancanario de Arguineguín, el papa lanzó un ramo de flores al mar para recordar a los miles de muertos en la peligrosa ruta Atlántica hasta Canarias, una de las principales puertas de entrada de inmigrantes a Europa.

Cerca de 1.200 personas murieron o desaparecieron en esa ruta el año pasado, según la Organización Internacional para las Migraciones.

– Integración –

«Todos somos peregrinos en camino a la patria celestial. Ayudémonos a hacer de esta travesía un lugar más humano para todos, aportando lo que esté al alcance de cada uno», insistió este viernes el pontífice, de 70 años, quien se reunió en Tenerife con asociaciones religiosas y laicas que ayudan a los recién llegados.

El pontífice también llamó a la integración, pidiendo a los inmigrantes a «aprender» la lengua del país de acogida, «respetar sus leyes, conocer sus costumbres», al tiempo que recordó a las sociedades receptoras sus «deberes», especialmente el de ayudar al prójimo a «sentirse parte viva de una comunidad».

Aliu Ceesay, un joven de 16 años llegado de Gambia hace un mes y que quiso acercarse a ver al pontífice en San Cristóbal de la Laguna, celebró la posición de un papa «tan bueno». «Le da igual si somos blancos o negros, musulmanes o cristianos. Quiere ayudar», indicó.

Como último acto antes de su partida, León XIV celebró una misa ante 40.00 fieles en el puerto de Santa Cruz de Tenerife frente a decenas de miles de personas, tras lo cual tuvo lugar la despedida oficial a la que acudió el rey de España, Felipe VI.

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