Cabello afirma que Petro declaró «barbaridades» sobre fábrica incendiada en Venezuela

3 minutos

Caracas, 13 ene (EFE).- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó este martes que el presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró «barbaridades» sobre el incendio de una fábrica en Venezuela, el pasado 24 de diciembre a la medianoche, cuando circulaban rumores sobre las causas del fuego.

«El presidente de Colombia, como siempre, sale a veces a dar declaraciones sin tener elementos de prueba. Salió a decir unas barbaridades», afirmó Cabello en una rueda de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La víspera de Navidad se reportó un incendio en la fábrica de la empresa química Primazol, en Zulia (oeste), que, según aseguró entonces el presidente colombiano, había sido bombardeada por Estados Unidos.

«Tememos que mezclan allí la pasta de coca para convertirla en cocaína, aprovechando la ubicación en el lago de Maracaibo», publicó Petro en un mensaje en X, el pasado 30 de diciembre.

En este sentido, Cabello criticó en su rueda de prensa las declaraciones del mandatario «en pleno ataque» contra Venezuela.

«Luego te vas a retractar porque sabes que te dieron una información errada, eso da más vergüenza aún», dijo el funcionario venezolano.

Asimismo, el ministro aseguró que el dueño de la fábrica «explicó lo que había ocurrido» y «siempre» tuvo la razón en sus declaraciones.

«Es alguien que conoce el terreno, sabe dónde estaba la fábrica y dio la explicación adecuada», afirmó.

Tras las declaraciones de Petro, Carlos Eduardo Siu, dueño de la empresa Primazol de Venezuela, indicó que en su compañía no se empaca ni se fabrica «ningún tipo de narcótico».

«Presidente Petro, aquí no, ni empacamos ni fabricamos ningún tipo de narcótico. Necesitamos que, por favor, dejen de estar mancillando nuestro nombre y nuestro honor que tantos años ha costado, desde mi padre hasta mi persona y todo mi equipo que han sido vilipendiados durante los últimos 2, 3 días en este país», dijo Siu el pasado 31 de diciembre en un video difundido por el canal estatal VTV.

Estados Unidos desplegó desde el pasado mes de agosto buques de guerra en aguas internacionales del Caribe sur, cerca de las costas venezolanas, con el argumento de combatir el narcotráfico, y Caracas denunció la operación como una «amenaza» para un cambio de régimen.

El pasado 3 de enero, fuerzas militares estadounidenses atacaron Caracas y otros tres estados del país y capturaron al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen detenidos en EE.UU.

Tras esta detención, Delcy Rodríguez, que ejercía como vicepresidenta, fue juramentada como presidenta encargada de Venezuela.EFE

ls/bam/rf

(video)