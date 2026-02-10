Cabello asegura que expresidente Rodríguez Zapatero «siempre será bienvenido» en Venezuela

(Actualiza con declaraciones del ministro de Cultura, Ernesto Villegas)

Caracas, 9 feb (EFE).- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó este lunes que el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero «siempre será bienvenido» en el país suramericano, el cual visitó la semana pasada como invitado del programa gubernamental para la convivencia y la paz que impulsa un diálogo.

«Siempre será bienvenido Rodríguez Zapatero en esta tierra, siempre», aseguró el dirigente chavista durante la rueda de prensa semanal del partido, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El también ministro de Interior y Justicia señaló que Rodríguez Zapatero ha demostrado «un considerable aprecio» hacia Venezuela, y agregó que «eso no le gusta a alguna gente».

«En momentos muy duros se ha escuchado la voz de Rodríguez Zapatero pidiendo por la paz, la no injerencia en territorio venezolano», añadió.

Por su parte, el ministro de Cultura y coordinador del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, Ernesto Villegas, consideró «muy valiosa» la participación de Rodríguez Zapatero en Venezuela.

«Muy interesante su participación porque tiene la experiencia de haber participado en distintos procesos de diálogo en Venezuela, por Venezuela, y también en su país de origen, España», indicó Villegas en el programa ‘A Pulso’, transmitido por VTV en la noche del lunes.

Consultado si Rodríguez Zapatero se plantea reuniones con sectores de la oposición venezolana, Villegas señaló que hay algunas agendas abiertas y otras cerradas desde el programa para convivencia, sin dar más detalles, al tiempo que apuntó que «no le maneja la agenda» al español.

El expresidente de Gobierno español, quien ha sido mediador en negociaciones políticas en Venezuela, visitó Caracas el pasado viernes, invitado por el ministro de Cultura.

Durante su visita, Rodríguez Zapatero expresó sentir una «gran confianza» en la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con quien sostuvo un encuentro la noche del viernes en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas.

En la reunión también participó el presidente del Parlamento, y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez. EFE

