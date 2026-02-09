Cabello dice que Guanipa fue detenido por violar condiciones de excarcelación en Venezuela

Caracas, 9 feb (EFE).- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó este lunes que la violación de las condiciones de la liberación del opositor Juan Pablo Guanipa motivó su nueva detención horas después de ser excarcelado tras permanecer detenido desde mayo de 2025.

El también ministro de Interior y Justicia dijo que el Gobierno encargado había liberado a 897 personas desde diciembre, pero añadió que ahora son 896 porque «una persona -subrayó- fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada».

«Algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país», criticó Cabello. EFE

