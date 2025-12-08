Cabello dice que Venezuela está más organizada que desde el inicio del despliegue de EEUU

Caracas, 8 dic (EFE).- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este lunes que el país está más organizado que desde el inicio, en agosto pasado, del despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe cerca de las aguas venezolanas, una acción que mantiene alerta al Gobierno de Nicolás Maduro al considerar que es «una amenaza».

«Hoy estamos más organizados que hace cuatro meses. Hemos desarrollado una serie de eventos internos que nos permite hablarlo así. Estamos organizados para muchas cosas», manifestó Cabello, sin abundar en detalles, en una rueda de prensa del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

A su juicio, las «amenazas» de Estados Unidos «no han podido doblegar» el «espíritu y la conciencia» del pueblo venezolano y rechazó «cualquier tipo de injerencia» en los «asuntos internos» del país suramericano.

«No nos metemos en los asuntos internos de ningún país, sobre todo con ese pueblo de Estados Unidos que todos los días reclama que las cosas no se están haciendo bien», indicó el número dos del chavismo.

El también ministro de Interior rechazó el argumento de combate al narcotráfico con el que EE.UU. justifica su despliegue en la región, y reiteró que Venezuela ha luchado contra el comercio ilegal de drogas, así como contra las bandas criminales y «mafiosos».

«Cuando comenzaron esos ataques en el Caribe, nosotros decíamos: ¿Por qué mueven una flota para el Caribe si solo sale una pequeña parte de la droga, un porcentaje mínimo (por el Caribe)? (…) Creerse dueños del mundo es un problema para algunos que creen que pueden tomar las decisiones», agregó.

El sábado, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está cada día «más que preparada» para dar una «respuesta contundente» a aquel que se «atreva a agredir» al país, en momentos en los que Caracas denuncia que Estados Unidos busca propiciar un cambio de régimen. EFE

