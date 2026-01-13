Cabello reporta incautación de 7.148 kilos de droga en Venezuela en primeros días del año

Caracas, 13 ene (EFE).- El ministro de Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, reportó este martes la incautación de 7.148 kilogramos de narcóticos en los primeros 13 días de 2026 y aseguró que «no está pasando droga en este momento» por Venezuela, país que fue señalado de narcotráfico el año pasado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Por aquí no va a pasar ni cocaína, ni marihuana, ni ninguna droga que el Estado pueda detener en su ruta», afirmó el ministro en una rueda de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Cabello, que ha negado los señalamientos que ha hecho Estados Unidos contra Venezuela sobre narcotráfico, señaló que el pasado 5 de enero incautaron 238 fardos con un total de 6.850 kilogramos de droga, distribuidos en 6.758 kilos de marihuana y 91,75 kilos de cocaína.

«Un duro golpe a la industria de la droga, un duro golpe a quienes creen que van a pasar droga por el territorio venezolano, un durísimo golpe a la narrativa de decir que Venezuela es un país que facilita el tráfico de droga», afirmó.

Agregó que las autoridades hicieron una operación en la región del Catatumbo (oeste), en la zona binacional de paz con Colombia, donde detuvieron a tres personas.

El titular de Interior reiteró que por Venezuela pasa un porcentaje «muy pequeño» de la droga y señaló a Colombia y Ecuador por el narcotráfico de la región, afirmando que este último país «es el mayor distribuidor de drogas del mundo».

«Desde Colombia se cultiva, desde Colombia se envía a Ecuador, y Ecuador es el mayor distribuidor de drogas por el mundo, gracias al apoyo que tiene en las instituciones del gobierno actual del Ecuador, tienen control sobre aduaneras y tienen control sobre empresas exportadoras de frutas, y ahí van enviado ellos su droga para el mundo», indicó.

Sin embargo, insistió que las autoridades venezolanas no se descuidan «ni un instante» de su lucha contra el narcotráfico y destacó que el 2025 fue un año «muy exitoso», en el que dieron «certeros golpes».

Estados Unidos desplegó desde el pasado agosto buques de guerra en aguas internacionales del Caribe sur con el argumento de combatir el narcotráfico, y Caracas denunció la operación como una «amenaza» para un cambio de régimen.

El pasado 3 de enero, tropas estadounidenses atacaron Caracas y otros tres estados y capturaron al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen detenidos en EE.UU. EFE

