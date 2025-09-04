The Swiss voice in the world since 1935

Cabello sobre María Corina Machado: «Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos»

Caracas, 3 sep (EFE).- El titular de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó este miércoles unas recientes declaraciones de la líder opositora María Corina Machado en respaldo a las acciones de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el Gobierno de Nicolás Maduro, y advirtió: «Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos».

«En verdad ella tiene una desubicación porque ella, a estas alturas, debería tener claro que si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos. A buen entendedor, pocas palabras. (…) No vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos, no, eso no existe», dijo el ministro en su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El número dos del chavismo hizo esta advertencia luego de leer en el programa unas recientes declaraciones de Machado en las que la opositora afirma que el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe no es «en contra de Venezuela», sino, dijo, «en contra de una estructura del narcotráfico que está haciéndole daño y cobrando cientos de miles de vidas alrededor del mundo». EFE

