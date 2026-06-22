Cabo Verde arranca un empate a Uruguay y deja a la Celeste en situación límite

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4 minutos

Uruguay empató 2-2 este domingo en Miami ante la revelación Cabo Verde en un partido de ida y vuelta en el que la selección africana le jugó de tú a tú a la Celeste, que con este resultado se complica su pase a la segunda ronda.

La selección charrúa pensaba haber hecho lo más difícil al final del primer tiempo, cuando remontó el gol inicial de su rival, pero un error defensivo le costó la victoria ante un equipo desacomplejado, que también tuvo opciones para ganar.

Con este empate, Uruguay ocupa el segundo lugar del Grupo H con dos puntos, los mismos que Cabo Verde, y afrontará en la última jornada a España, líder con cuatro, con la obligación de ganar para no depender de otros resultados.

Arabia Saudita cierra las posiciones con un punto.

Tras el decepcionante debut ante Arabia Saudita (1-1), Uruguay empezó intenso y rápido en la presión.

Sus extremos, Maxi Araújo y Agustín Canobbio, volaban por las bandas, y la selección africana tenía que adoptar el manual de resistencia que le sirvió contra España (0-0) para no ceder.

A los charrúas les fallaba el último gesto, pero el gol parecía a punto de caer.

– Remontada antes del descanso –

Cabo Verde quiso demostrar, sin embargo, que no sólo sabía defender. Impulsado por su lateral izquierdo, Sidny Lopes Cabral, y los centrocampistas Jamiro Monteiro y Telmo Arcanjo, el equipo empezó a zafarse de la presión uruguaya.

Y en una jugada en apariencia anodina, Arcanjo recibió en el mediocampo, caracoleó y provocó una falta a unos 30 metros de la portería uruguaya.

La distancia no auguraba peligro, pero el centrocampista Kevin Pina confió y tuvo premio. Respiró, tomó carrerilla y anotó el primer gol de Cabo Verde en un Mundial, con un misil ajustado al palo al que no pudo llegar Fernando Muslera.

Los Tiburones Azules seguían soñando, y su afición, mucho menos numerosa que la uruguaya en Miami, era ahora bastante más ruidosa.

A Uruguay le costó encajar el golpe, pero supo recomponerse justo antes del descanso.

En un forcejeo en el área, Lopes Cabral desvió la pelota de cabeza al palo y Araújo aprovechó el rechace para empatar de un testarazo en el área pequeña.

Poco después, Canobbio hizo el segundo tras rematar a bocajarro un desvío de cabeza de Federico Viñas tras un pase de Manuel Ugarte.

– Un error que vale un gol –

Después del susto, Uruguay controlaba el partido, pero un error en la zaga lo cambió todo.

Escorado en la izquierda, Mathías Olivera midió mal un pase hacia el centro, Muslera salió a destiempo y el delantero Hélio Varela se le adelantó para empatar el partido con un disparo a puerta vacía.

El gol envalentonó a la selección africana, que estuvo a punto de hacer el tercero, dos minutos después, en un contrataque concluido por Monteiro con un disparo que rozó el larguero.

«Cuesta muchísimo conseguir un gol, y recibir dos como los que recibimos ayuda a que un equipo, que desde mi punto de vista, tiene menos recursos que Uruguay, diga presente en el partido», lamentó el seleccionador Marcelo Bielsa, en la rueda de prensa pospartido.

Con el encuentro ya loco, de ida y vuelta, la Celeste volvió a crecer y acabó asediando al rival.

En el descuento, Valverde estuvo a punto de cazar un centro raso de Darwin Núñez y un disparo de Canobbio se marchó rozando la escuadra tras un último contragolpe.

Cabo Verde, heroica en defensa una vez más, también tuvo sus oportunidades a la contra, pero no pudo darle el nocaut a la Celeste.

«Estamos en un punto en el que podemos decir claramente que vamos a pelear por la clasificación», se felicitó el seleccionador caboverdiano, Bubista, después del partido.

«Podemos ser un país pequeño, con dificultades, pero con organización y determinación también podemos competir con las grandes selecciones», celebró.

gma/ma/mcd