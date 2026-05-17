Cabo Verde vota en unas elecciones legislativas clave para el bastión democrático africano

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Nairobi, 17 may (EFE).- Los colegios electorales abrieron este domingo en Cabo Verde para celebrar unas elecciones legislativas nacionales clave, en un país considerado como uno de los bastiones democráticos más estables y transparentes de África occidental por su estabilidad política.

Poco más de 416.000 electores inscritos —de una población de algo más de medio millón de habitantes— están llamados a las urnas para elegir a los 72 diputados de la Asamblea Nacional en un total de 1.342 mesas, que estarán abiertas oficialmente de las 08.00 a las 18.00 hora local (09.00 a 19.00 GMT).

Cabo Verde es una república semipresidencialista con un Parlamento unicameral, donde los ciudadanos eligen a sus representantes mediante un método de representación proporcional por listas de partidos.

Los comicios contarán con misiones internacionales de observación electoral de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) para vigilar y garantizar el correcto desarrollo del sufragio.

“No cabe duda de que Cabo Verde ha demostrado ser uno de los países más democráticos, no sólo en nuestra subregión, sino también en África e incluso más allá”, dijo a la prensa local el jefe de la misión de la CEDEAO, Baboucar Blaise Jagne, en la víspera de la votación

El actual primer ministro, Ulisses Correia e Silva, líder del partido liberal Movimiento por la Democracia (MPD), busca en esta votación asegurar un tercer mandato consecutivo de cinco años para dar continuidad a las políticas de desarrollo implementadas bajo su gestión.

Silva, de 63 años y en el poder desde 2016, ha priorizado en su campaña la diversificación económica, la transición energética y la creación de empleo, tras la victoria de su partido en 2021 al adjudicarse 38 escaños.

De los cinco partidos que concurren a la cita electoral, los dos principales son el oficialista MPD y el opositor Partido de la Independencia Africana de Cabo Verde (PAICV, socialista), agrupación a la que pertenece el actual presidente del país, José Maria Neves, y cuyo líder es Francisco Carvalho.

Por su parte, Carvalho, de 55 años y cuyo partido obtuvo 30 diputados en los anteriores comicios, mantiene que el archipiélago está “listo para el cambio” hacia un modelo “más justo y unido”.

Las tres formaciones restantes que compiten son la Unión Caboverdiana Independiente y Democrática (UCID), el Partido Popular (PP) y el partido Personas, Trabajo y Solidaridad (PTS).

Con escasos recursos naturales y una alta propensión a la sequía, el país cuenta con una economía basada en servicios que dependen del turismo y las remesas de la diáspora, por lo que las autoridades actuales buscan acelerar una transición hacia la economía digital y el desarrollo sostenible de sus recursos marítimos. EFE

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