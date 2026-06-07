Cacería y captura incidental amenazan a los delfines de río en la Amazonía de Ecuador

2 minutos

Quito, 7 jun (EFE).- La cacería y la captura incidental figuran como las principales amenazas para los delfines de río de la Amazonía ecuatoriana, según un estudio revelado por el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

La investigación, realizada entre 2015 y 2025 registró 50 eventos de mortalidad, principalmente asociados a la cacería dirigida para el tráfico ilegal de partes del cuerpo y a la captura incidental en redes de pesca del delfín rosado amazónico (Inia geoffrensis) y el delfín gris (Sotalia fluviatilis).

El estudio desarrollado por investigadores de la Corporación BYOS, el Inabio, World Wildlife Fund (WWF), Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), y el Grupo de Conservación de Delfines de Río del Ecuador, señala que los delfines de río de la Amazonía ecuatoriana enfrentan una combinación de amenazas directas e indirectas «que comprometen seriamente su supervivencia».

Los resultados muestran que más de la mitad de las muertes documentadas estuvieron relacionadas con la obtención y comercialización ilegal de dientes, grasa, cráneos y otros órganos utilizados como amuletos, supuestos poderes afrodisíacos o medicina tradicional.

Preocupante hallazgo

Además de la cacería y la pesca incidental, la investigación identificó otras amenazas como malas prácticas de turismo fluvial, contaminación de ríos y lagunas, derrames de hidrocarburos, minería aurífera con mercurio, expansión de monocultivos, incremento del tráfico fluvial y efectos del cambio climático.

Entre los hallazgos más preocupantes se encuentra el registro del primer caso documentado en Ecuador de la muerte de un delfín de río asociado con sequía extrema, ocurrido en 2023 en la región noroccidental del Parque Nacional Yasuní, el área protegida más grande de Ecuador y declarado Reserva de la Biósfera por la Unesco.

Asimismo, los investigadores advierten que la degradación progresiva de los ecosistemas acuáticos y los crecientes efectos del cambio climático podría generar impactos aún más severos a largo plazo que las amenazas directas actualmente observadas.

Inabio recordó que la Amazonía ecuatoriana representa apenas el 1,6 % (132.292 kilómetros cuadrados) de toda la cuenca amazónica y alberga poblaciones reducidas de ambas especies.

Debido a esta situación y a las crecientes presiones humanas, los delfines rosado y gris están catalogados como especies en peligro crítico de extinción en Ecuador. EFE

sm/cpy