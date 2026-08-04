Cada planta del Tapete de Flores de Medellín ayudará a sanar a niños víctimas de violencia

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Medellín (Colombia), 4 ago (EFE).- La venta de miles de plantas del Tapete de Flores 2026 del Centro Comercial Santafé de Medellín ayudará al programa ‘Jugar para Sanar’, de FAN Fundación, que brinda atención psicoterapéutica a niños y adolescentes víctimas de violencia física, sexual o psicológica.

El modelo, único en Latinoamérica, utiliza el juego, el arte y la literatura como herramientas para apoyar la recuperación emocional de los menores atendidos, una iniciativa que coincide con la Feria de las Flores que se celebra en esta época del año.

Según informó la organización, con el dinero recaudado en la edición de 2025 del Tapete de Flores, 20 niños y adolescentes accedieron a procesos de atención especializada, equivalentes a 240 sesiones de psicoterapia.

Además, se fortalecieron estrategias de promoción del bienestar emocional y prevención de riesgos en salud mental, con las que se benefició a otros 70 niños y jóvenes de Medellín, capital del departamento de Antioquia, y su área metropolitana.

«El Tapete de Flores es una oportunidad invaluable para que más personas conozcan y se unan alrededor de una causa social que transforma el dolor en esperanza. Gracias a esta alianza y al apoyo de miles de personas, seguimos fortaleciendo ‘Jugar para Sanar’, devolviéndoles la motivación, la confianza y la alegría a estos niños y adolescentes», expresó la directora ejecutiva de FAN Fundación, Marisol Vanegas.

La organización explicó que cada planta adquirida representa «una oportunidad para proteger a la niñez, promover entornos seguros y brindar herramientas para que más niñas, niños y adolescentes puedan sanar, crecer y gestar un futuro lleno de más y mejores oportunidades».

En su decimosexta edición, el Tapete de Flores, elaborado con más de 220.000 tallos, tiene como figura central a una paloma gigante suspendida a más de 15 metros de altura, con la que buscan enviar un mensaje de paz para el mundo y consolidar este evento como un referente de Medellín.

Los interesados en reservar sus plantas podrán hacerlo a través de la página web de la fundación con donaciones desde 3.500 pesos colombianos (unos 1,09 dólares), y reclamar posteriormente ejemplares de petunias y marigold, entre el 21 y el 30 de agosto, en el primer piso del centro comercial.

Impacto de la fundación El programa ‘Jugar para Sanar’ hace parte de la ruta integral de protección, justicia y reparación de FAN Fundación, que actualmente cuenta con cinco centros especializados en Medellín y Rionegro, y que además beneficia a más de 100 municipios de Antioquia (noroeste).

El modelo que utilizan para promover la salud emocional ha llegado además a México bajo el nombre de GuardiaNNA, con dos centros de atención en Ciudad Juárez y Chihuahua.

Francy Tamayo, madre de Benjamín Castaño, uno de los niños beneficiarios, relató cómo el programa transformó la vida de su hijo.

«Antes, para él era muy difícil reconocer mejor sus emociones; muchas veces no sabía cómo expresar lo que sentía, eso afectaba su comportamiento y su relación con quienes lo rodeaban. Sin embargo, con el acompañamiento, la dedicación y las actividades realizadas durante este proceso, he visto un cambio importante», explicó.

La organización también impulsa otros programas, como ‘Barriguitas Llenas’, que mediante la entrega de paquetes alimentarios a familias benefició a más de 3.000 niñas y niños en riesgo o condición de desnutrición en diferentes municipios de Antioquia.

Sorany Cruz, una de las voluntarias de FAN Fundación, definió su labor dentro de la organización como una «experiencia significativa» para su vida.

«Lo que más me gusta es saber que, desde mi lugar, puedo contribuir a generar oportunidades y esperanza para los niños y sus familias”, añadió.

Desde su creación en 1964, FAN Fundación ha beneficiado a más de 380.000 niños y jóvenes en Antioquia por medio de sus programas de atención a la primera infancia, atención especializada a víctimas de violencia y promoción de salud mental y emocional. EFE

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(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo del Centro Comercial Santafé de Medellín para la difusión de este contenido.