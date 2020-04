La Cadena de la Solidaridad Suiza no desembolsa el dinero directamente a los afectados, sino a sus organizaciones asociadas Cáritas y la Cruz Roja SuizaEnlace externo así como a los representantes regionales de la Obra de Socorro Suiza Enlace externo y Pro SenectuteEnlace externo .

Coronavirus: Gran colecta suiza de donativos Christian Raaflaub 16 de abril de 2020 - 09:00 Este 16 de abril es el día del llamado nacional de donaciones de la Cadena de la Solidaridad para apoyar a las personas más concernidas por los efectos negativos del confinamiento para evitar en lo posible los contagios de coronavirus. Suiza lo demostró este fin de semana de Pascua: Es solidaria con los grupos más vulnerables de la sociedad. La población ya ha donado más de 17 millones de francos suizos desde el 23 de marzo hasta el 15 de abril a la Cadena de la Solidaridad de la Solidaridad Suiza, la campaña de donativos que organiza la Sociedad Suiza de Radio y Televisión, a la que swissinfo.ch pertenece, pero a la que muchas empresas se suman, esta vez con donaciones millonarias. "He estado involucrada en la Cadena de la Solidaridad durante los últimos diez años y nunca desde entonces se había visto una respuesta a tal escala", comenta al respecto Priska Spörri, su portavoz. Una de muchas campañas Ya han llegado muchas donaciones a través de numerosas campañas de donativos organizadas por empresas y particulares, explica Spörri. Vale la pena mencionar, entre muchos otras, la de Florist.ch, la Asociación Suiza de Floristas con su colecta a través de la compra de una "Cesta de Pascua". De su costo en el mercado se ha dirigido el 10% a la Cadena de la Solidaridad. Cabe decir que las floristerías también han sido muy afectadas por las restricciones impuestas para evitar en lo posible los contagios. Contenedores enteros de flores y plantas debieron ser desechados tras el cierre de las florerías, hasta que se instauró un servicio de recogida o entrega a domicilio, explica Urs Meier, director general de la asociación. "Es esencial que saquemos lo mejor de esta situación para el beneficio del mayor número de personas posible". Con esto en mente, la campaña "Cesta de Pascua" fue lanzada con muy poco tiempo de anticipación. "Con la elevada tasa de gravamen del 10% de las ventas de las cestas de Pascua, los floristas que participaron mostraron una verdadera solidaridad", añade Meier. Desafío solidario Una contribución personal de este movimiento de colecta ha sido un "desafío solidario", en el que cada participante publica un corto vídeo con la etiqueta #SwissSolidarityChallenge desde el 14 a este 16 de abril a las 11 de la noche, hora suiza, en el que cada participante agradece un hecho concreto, vía una hojita que “reciben” y “lanzan” al siguiente participante de manera virtual, formando así la cadena solidaria. ¿Cómo y dónde donar? Las donaciones pueden hacerse directamente en el sitio web de la Cadena de la Solidaridad o a través de la cuenta postal CP 10-15000-6. Las personas que no pueden hacer una donación a través de estos dos canales tienen la posibilidad de registrar su donación con una llamada al 0800 87 07 07. "An diesem Tag möchten wir nochmals die Schweizerische Solidarität hochleben lassen und zeigen, dass wir auch in schwierigen Zeiten (symbolisch) zusammenstehen", heisst es auf der Website. ¿A dónde van las donaciones? La Cadena de la Solidaridad Suiza no desembolsa el dinero directamente a los afectados, sino a sus organizaciones asociadas Cáritas y la Cruz Roja Suiza así como a los representantes regionales de la Obra de Socorro Suiza y Pro Senectute. También se estudia la posibilidad de apoyar a las organizaciones del sector de la ayuda alimentaria. En una segunda fase, se prevé cooperar con otras organizaciones. Así, por ejemplo, estas organizaciones ayudan a familias en situaciones financieras difíciles. Caritas ofrece vales de comida y respaldo de emergencia de hasta 1 000 francos suizos. La organización Pro Senectute, que se ocupa de las necesidades de las personas mayores y sus familias, pudo apoyar la asistencia vecinal coordinada para las personas mayores en el cantón de Zug, gracias a las donaciones realizadas hasta la fecha.