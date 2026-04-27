Cadena minorista Claire’s cierra 154 tiendas en Reino Unido e Irlanda con 1.300 despidos

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Londres, 27 abr (EFE).- La cadena estadounidense de accesorios Claire’s cerró este lunes todas sus 154 tiendas a pie de calle en el Reino Unido e Irlanda, lo que supone la pérdida de alrededor de 1.300 empleos, informaron los administradores de la firma, Kroll.

Kroll confirmó que «a 27 de abril todas las tiendas independientes de Claire’s en el Reino Unido e Irlanda han cesado su actividad» y que «todos los empleados de esas tiendas han sido informados de su despido».

El cierre excluye a las 356 concesiones en grandes superficies -incluidas las ubicadas en supermercados-, que no se ven afectadas, al igual que la sede central de la compañía.

Según los administradores, «una parte interesada está en conversaciones con varios propietarios de locales con vistas a tomar nuevos contratos de alquiler para algunos de ellos», lo que abre la puerta a una posible reapertura parcial de algunos establecimientos bajo nuevas condiciones.

Claire’s se encuentra en proceso de insolvencia en el Reino Unido tras entrar en dificultades financieras que desembocaron en su puesta en administración en enero, cuando la gestión del negocio pasó a los administradores de la firma Kroll.

Fundada en Chicago (EE.UU.) en 1961, la compañía de bisutería y otros accesorios ha sido durante décadas una presencia habitual en centros comerciales y calles británicas y de otros países europeos, pero en los últimos años ha sufrido el impacto de la competencia de plataformas ‘online’ de bajo coste y el cambio de hábitos de consumo. EFE

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