Cadena pública alemana corrige locutado de informativos tras requerimiento de Elon Musk

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Berlín, 16 jun (EFE).- La cadena pública alemana ZDF ha corregido el locutado de un programa informativo a raíz de un requerimiento del multimilonario estadounidense Elon Musk, del que se había afirmado que había incitado a la «caza de migrantes» durante los disturbios que se produjeron la semana pasada en Belfast.

El abogado de Musk, Joachim Steinhöfel, confirmó este martes a EFE que ha transmitido el correspondiente requerimiento a la cadena germana.

«ZDF ya ha declarado de cara a los medios que se avendrá (al requerimiento) y firmará una declaración de abstención», aseguró el letrado, en alusión a que la cadena se comprometerá a no repetir este tipo de afirmaciones.

La versión que figura en la página web de ZDF ya ha sido corregida, con la indicación de que la locución «ha sido abreviada por motivos legales».

Con anterioridad, Musk había anunciado acciones legales contra la cadena por difundir «escandalosas mentiras».

El origen de la disputa se halla en un programa informativo del 12 de junio, en el que la locutora afirmaba, hablando de los sucesos de Belfast: «una turba racista se dedicó a continuación a cazar migrantes; a ello habían incitado un extremista británico de extrema derecha y el millonario tecnológico Elon Musk».

El 9 de junio Musk, conocido por su apoyo a diversos movimientos de ultraderecha en Europa y por difundir en su red social X contenidos sobre supuestos conflictos raciales, compartió una publicación del activista ultraderechista Tommy Robinson.

En ésta, Robinson animaba a los habitantes del Reino Unido a salir a la calle «tras otro ataque de los invasores contra nuestro pueblo», en alusión a la agresión cometida presuntamente por un refugiado sudanés en Belfast el 8 de junio que desencadenó unos disturbios en los que fueron atacadas viviendas y negocios de extranjeros.

«Sólo las protestas repetidas y fuertes pueden cambiar algo», había agregado Musk al amplificar el llamamiento de Robinson.EFE

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