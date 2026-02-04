Cadena perpetua en Italia para dos mafiosos por un asesinato de una mujer hace 50 años

Roma, 4 feb (EFE).- La Corte Penal de Como (norte de Italia) condenó este miércoles a cadena perpetua a Giuseppe Calabrò, de 74 años, y a Demetrio Latella, de 71, ambos vinculados a la mafia calabresa, por el homicidio de Cristina Mazzotti, una estudiante cuyo secuestro y asesinato en 1975 conmocionó al país.

El tribunal italiano los halló culpables de homicidio voluntario agravado, aunque los magistrados decidieron no proceder por el delito de secuestro con fines de extorsión al haber prescrito, informaron medios locales.

Mazzotti, una estudiante de 18 años, fue secuestrada en la zona de Brianza la noche del 30 de junio de 1975, convirtiéndose en la primera mujer raptada por la ‘ndrangheta (la mafia de Calabria) en el norte de Italia.

Su cuerpo fue hallado el 1 de septiembre de ese mismo año en un vertedero de Galliate, en la provincia de Novara (norte).

Durante su cautiverio, fue encerrada en un foso de cemento apenas ventilado y drogada con sedantes mientras sus captores exigían un rescate de 5.000 millones de liras a su familia.

Aunque en los años posteriores al crimen hubo varias condenas a cómplices, los autores materiales e intelectuales eludieron la justicia durante décadas.

El caso se reactivó en 2006 gracias al impulso de la familia Mazzotti y su abogado tras el hallazgo de una huella dactilar de Latella en el vehículo utilizado en el secuestro que la tecnología de 1975 no había podido identificar.

La resolución del caso fue posible gracias a que, en 2015, el Tribunal de Casación estableció la imprescriptibilidad del homicidio voluntario, marco legal que permitió a la fiscal Cecilia Vassena reabrir la investigación y solicitar la pena máxima para los implicados.

En el proceso también figuraba Antonio Talia, de 73 años, quien finalmente resultó absuelto y se señalaba como ideólogo al capo d ela mafia Giuseppe Morabito, quien falleció el año pasado a los 78 años antes de poder ser juzgado.

Además de la pena máxima, los condenados deberán abonar 600.000 euros a cada uno de los hermanos de la víctima, Marina y Vittorio Mazzotti, que participaban en el proceso como parte civil.

Como parte de la reparación del daño, la sentencia será publicada de forma oficial en algunos municipios de la zona.EFE

