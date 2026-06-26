Cadena perpetua para autor atentando con 6 muertos contra mercadillo navideño en Alemania

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Berlín, 26 jun (EFE).- El autor del atentado contra un mercadillo de Navidad en la ciudad alemana de Magdeburgo (este), que en diciembre de 2024 causó seis muertos, entre ellos un niño de nueve años, y más de 330 heridos, fue condenado este viernes a cadena perpetua, con la posibilidad de que se le imponga reclusión preventiva una vez cumplida la pena.

La Audiencia Provincial de Magdeburgo impuso así la pena máxima posible al acusado, el médico saudí Taleb al Abdulmohsen, de 51 años, por seis delitos de asesinato, aunque no respondió en su totalidad, a pesar de determinar la especial gravedad de la culpa, a la demanda de la Fiscalía, que pedía que se dictara ya este viernes su reclusión preventiva una vez cumplida la pena.

El hombre, que vivía desde 2006 en el estado federado de Sajonia-Anhalt y ejercía como médico, condujo en la tarde del 20 de diciembre de 2024 un BMW X3 de alquiler de manera deliberada contra la multitud que se encontraba en el mercado navideño de Magdeburgo. EFE

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