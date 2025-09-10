The Swiss voice in the world since 1935

Cadena perpetua para autor de apuñalamiento en ciudad alemana de Solingen con tres muertos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Berlín, 10 sep (EFE).- El autor confeso del ataque con cuchillo que el 23 de agosto del año pasado dejó tres muertos y diez heridos, ocho de ellos graves en una fiesta popular para celebrar los 650 años de la ciudad de Solingen, en el oeste de Alemania, reivindicado posteriormente por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), fue condenado este miércoles a cadena perpetua.

La Audiencia Territorial de Düsseldorf impuso al acusado, Issa Al H., de 27 años, la pena máxima por asesinato, tentativa de asesinato, lesiones físicas graves y pertenencia a organización terrorista extranjera, y determinó, además, la especial gravedad de su culpa.

Además, deberá pagar 360.000 euros en concepto de indemnización por daños morales a varias víctimas.

Según el dictamen de un perito psiquiátrico, el acusado es plenamente responsable de sus actos.

La sentencia coincide con la petición de la Fiscalía Federal, a la que se había sumado la acusación particular, de cadena perpetua para el acusado, su reclusión en un centro penitenciario una vez cumplida la pena y determinar la especial gravedad de su culpa.

La defensa, por su parte, también había solicitado cadena perpetua y determinar la especial gravedad de la culpa, pero no su reclusión una vez cumplida la pena.

En la primera jornada del proceso, que comenzó el pasado 27 de mayo, el autor del ataque, de nacionalidad siria, reconoció su culpa y se declaró dispuesto «a aceptar la sentencia» del tribunal.

Según la acusación, el hombre apuñaló a varios asistentes al evento repetidamente y de forma deliberada, con un cuchillo en la zona del cuello y el torso, la mayoría de las veces por la espalda, tras lo cual huyo, aunque fue detenido al día siguiente.

También al día siguiente, el EI anunció que el atentado había sido perpetrado por un miembro de la organización. EFE

egw/cae/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR