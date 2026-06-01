Cadena perpetua para autor de ataque con cuchillo que causó 4 heridos graves en Alemania

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Berlín, 1 jun (EFE).- El autor del ataque terrorista con arma blanca en mayo del año pasado en la ciudad alemana de Bielefeld (oeste) que causó cuatro heridos fue condenado este lunes a cadena perpetua y a internamiento preventivo una vez cumplida la pena por representar un peligro para la sociedad.

La Audiencia Territorial de Düsseldorf determinó que el atacante, Mahmoud M., ciudadano sirio de 36 años, es culpable de cuatro intentos de asesinato, además de pertenencia a una organización terrorista extranjera, según informó el tribunal en un comunicado.

El tribunal impuso así la pena máxima, tal y como habían solicitado la Fiscalía y la acusación particular, mientras la defensa, que aludió a la difícil infancia del acusado y a la depresión diagnosticada por un perito psiquiátrico, había pedido un máximo de doce años de prisión.

Las víctimas deberán ser indemnizadas, además, con 70.000 euros, respectivamente.

Según las conclusiones del tribunal, el acusado fue miembro activo de la organización terrorista Estado Islámico (EI) en Siria entre mayo de 2015 y noviembre de 2016.

En 2018 fue encarcelado durante ocho meses por las fuerzas kurdas, antes de lograr huir a Turquía a finales de ese mismo año o principios de 2019.

Aunque con el tiempo se distanció del EI, siguió apoyando su ideología, lo que le llevó a cometer el atentado de Bielefeld en mayo de 2025, con el fin de matar al mayor número posible de personas.

Para ello, previamente buscó sumarse de nuevo a las filas del EI, comunicó su plan al menos a un miembro de la organización terrorista, al que envió un vídeo de reivindicación antes del atentado, para que éste pudiera remitirlo a un representante del grupo yihadista encargado de la admisión de miembros.

El acusado había confesado los hechos a psicólogos y psiquiatras mientras se encontraba en prisión preventiva y los admitió también en su alegato final durante el juicio.

En prisión preventiva afirmó, además, haber matado a dos personas en Siria, entre ellas a su medio hermano, por encargo del EI.

Mahmoud M. llegó a Alemania en verano de 2023 como solicitante de asilo y desde el verano de 2024 consumía contenidos mediáticos que glorificaban la ideología del EI y llamaban a la venganza contra los «infieles».

Los hechos por los que ha sido condenado a cadena perpetua tuvieron lugar a primeras horas del 18 de mayo de 2025, cuando el hombre atacó a varias personas que se encontraban de celebración frente a un bar tras el ascenso del club de fútbol Arminia Bielefeld a segunda división y causó heridas graves de arma blanca a cuatro personas. EFE

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