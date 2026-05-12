Cadena perpetua para el autor de triple asesinato en una peluquería en Suecia

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Copenhague, 12 may (EFE).- Un juzgado de Uppsala condenó este martes a cadena perpetua a un joven de 21 años por un triple asesinato cometido hace un año en una peluquería de esta ciudad al norte de Estocolmo y vinculado con los conflictos entre bandas criminales.

El individuo disparó primero a dos personas que se encontraban en el exterior del local y, cuando uno de ellos se refugió en el baño, mató de varios disparos a quemarropa a tres jóvenes de 15, 16 y 20 años que se encontraban en el interior.

Durante el juicio, la Fiscalía puso en duda que los asesinados fueran el objetivo real de un crimen considerado por encargo, aunque la investigación no lo pudo determinar.

El joven de 21 años fue condenado también por dos intentos de asesinato en la localidad de Eslöv (sur) un par de semanas antes del crimen de Uppsala.

«Los delitos por los que es condenado son especialmente brutales y han provocado la muerte de tres jóvenes. Los delitos han afectado a las vidas de muchas personas, entre ellos a los parientes de las víctimas. No puede haber otra consecuencia que una cadena perpetua», señaló el tribunal en un comunicado.

Dos personas más han sido condenadas por el crimen de Uppsala: un joven de 18 años, a siete años de prisión por colaboración; y otro de 26, a cuatro años y 10 meses, por proteger al autor del tiroteo y por un delito de armas.

«Es un acto de violencia extremo, fue casi una ejecución», declaró el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, hace un año, después de lo ocurrido en Uppsala.

Suecia ha sufrido en los últimos años un aumento de tiroteos mortales debido a los conflictos entre bandas criminales, que han afectado también a las vecinas Noruega y Dinamarca. EFE

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