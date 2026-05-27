Cadena perpetua para el sirio que mató a un menor en Austria en nombre de Estado Islámico

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Viena, 27 may (EFE).- Un jurado popular de Austria condenó este miércoles a cadena perpetua a un ciudadano sirio de 24 años que en febrero de 2025 asesinó a un adolescente de 14 años en nombre del grupo yihadista Estado Islámico, tras haberse radicalizado en la red social TikTok.

El atacante hirió gravemente a cuchilladas a otras cinco personas en el centro de la ciudad sureña de Villach antes de que un sirio que trabajaba repartiendo comida lo atropellara y evitara que atacara a más gente.

El condenado había llegado a Austria en 2020 y recibió asilo argumentando que en su país, inmerso entonces en una guerra civil, su vida corría peligro.

El hombre tiene raíces kurdas y fueron las milicias de esta etnia las que constituyeron la principal fuerza de choque contra el Estado Islámico en Siria.

Según la Fiscalía, a partir de 2024 comenzó a radicalizarse rápidamente mediante vídeos del Estado Islámico en TikTok.

Su hermano, con el que vivía, afirmó no haberse percatado de ese proceso.

Dos días antes de su ataque, el joven grabó un mensaje jurando fidelidad a ese grupo yihadista y anunciado un ataque contra los «infieles inmorales», al tiempo que exhibía el cuchillo de diez centímetros de hoja con el que cometió el crimen.

La Fiscalía lo acusaba de asesinato, tentativa de asesinato en cinco casos y terrorismo.

En su declaración inicial a la Policía tras ser detenido, el ahora condenado aseguró que su intención era matar a más gente y que sólo se arrepentía de no haber muerto.

La Fiscalía ha argumentado que el condenado no ha mostrado ningún arrepentimiento, un parecer con el que ha estado de acuerdo el juez que presidía el tribunal.

El condenado indicó que no pretendía recurrir la sentencia. EFE

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