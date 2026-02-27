El desempleo en Suiza crece más que en el resto de Europa

El sector bancario se ha visto especialmente afectado por los despidos. Dominik Baur / Keystone

El año pasado en Suiza la tasa de desempleo aumentó por segundo año consecutivo. Esta evolución contrasta con la situación de la Unión Europea, donde el desempleo se mantiene estable. ¿Cuáles son las razones?

Suiza se presenta a menudo como un oasis de pleno empleo en el corazón de Europa. Aunque en Suiza la tasa de desempleo, en términos comparativos, sigue siendo más baja que en la mayoría de nuestros vecinos europeos, la diferencia ya no es tan significativa como lo era en el pasado.

Entre el tercer trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025, la tasa de desempleo en la Confederación, tal y como la define la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aumentó del 4,7 al 5,1 % (+0,4 puntos).

Un aumento que fue algo menos pronunciado en Alemania (+0,3), Francia (+0,3) y Austria (+0,2). En Italia, por su parte, la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 5,6 %, igual que la media de los 27 países miembros de la UE (el 5,7 %).

«Suiza es un país muy dependiente de sus exportaciones, y la coyuntura internacional puede tener un efecto mayor que en otros países de la UE cuya economía depende menos del comercio con el resto del mundo», apunta Giovanni Ferro-Luzzi, profesor de Economía en la Universidad y en la Escuela Superior de Gestión de Ginebra.

La incertidumbre en torno a los aranceles adicionales del 39 % —del 15 % después— que el año pasado impuso Estados Unidos —el segundo socio comercial de Suiza tras la Unión Europea— afectan especialmente a la industria helvética, muy orientada a la exportación.

«Eso empuja a las empresas a reaccionar rápidamente reduciendo la plantilla o congelando las contrataciones. Dado que Suiza tiene un mercado laboral abierto y móvil, estos efectos se reflejan rápidamente en la tasa de desempleo calculada por la OIT», dice Stefan Heini, responsable de comunicación de la Unión Patronal Suiza.

Un franco fuerte y la integración de Credit Suisse en UBS

La industria exportadora también se ve penalizada por la apreciación del franco, que cuando la incertidumbre económica y geopolítica es elevada, como ocurre ahora, desempeña todavía más su papel de valor refugio. El franco suizo a finales de enero alcanzó su nivel más alto frente al dólar (0,76 céntimos por dólar) desde 2015.

«La fortaleza del franco ejerce una presión especial sobre la industria metalúrgica y mecánica, así como sobre la industria relojera», afirma Daniel Kopp, secretario general de la Unión Sindical Suiza (USS). Hasta ahora, el recurso al desempleo parcial en estos sectores ha permitido limitar el daño social. A pesar de que por segundo año consecutivo las exportaciones han caído en la industria relojera, el año pasado el sector solo perdió 835 puestos de trabajo.

Los despidos, por el contrario, afectan, en especial, a la industria farmacéutica y a las ciencias de la vida. En 2025, este sector fue el más afectado por los despidos (casi el 30 % del total), según el barómetro del mercado laboralEnlace externo que la agencia de empleo von Rundstedt Suisse publicó a finales de enero. «La razón es sobre todo coyuntural, pero no puede descartarse un cambio estructural si en los próximos años la Administración estadounidense aumenta su presión sobre este sector», explica Giovanni Ferro-Luzzi. Una de las prioridades de la Administración Trump es relocalizar en Estados Unidos la industria farmacéutica.

El desempleo también va a más en el sector de los servicios financieros, debido sobre todo a la integración de Credit Suisse en UBS —que en los últimos tres años ya ha costado más de 36.000 puestos de trabajo en el mundo, según un análisis de SRFEnlace externo— y a las reestructuraciones anunciadas en otros bancos y compañías de seguros. En este contexto, la Secretaría de Estado de Economía (SECO) prevé que el desempleo siga aumentando en 2026, aunque de forma moderada.

Aumenta el desempleo de larga duración

En 2023, al salir de la crisis económica relacionada con la COVID, Suiza había experimentado un año excepcionalmente favorable en términos de empleo. El desempleo de larga duración —según la definición de la OIT— afectaba a 70.000 personas, frente a las casi 110.000 de dos años antes.

En 2025, unas 84.000 personas llevaban más de 12 meses en paro, por lo que vuelve el fantasma de una larga inactividadEnlace externo. Aunque la proporción de personas desempleadas de larga duración con respecto al total de personas desempleadas sigue siendo relativamente baja (menos del 10 %, según la SECO), la situación resulta muy difícil para las personas afectadas.

«Es un problema, porque se sabe que el alejamiento del mercado laboral dificulta volver al empleo. Entre las personas desempleadas, la motivación da paso al desánimo y las empresas —muy a menudo de forma errónea— ven en la propia duración del desempleo una “señal” de menor atractivo de la persona», subraya Giovanni Ferro-Luzzi.

Menos puestos vacantes

Como consecuencia de esta situación más tensa en el mercado laboral, también está disminuyendo el número de puestos vacantes. En 2022, con cerca de 130.000 puestos sin cubrir, la falta de mano de obra alcanzó en Suiza niveles récord. Esta cifra en 2025 estaba por debajo de 90.000.

Las personas a las que ha entrevistado Swissinfo consideran que esta evolución está relacionada, sobre todo, con el deterioro de la coyuntura económica: la SECO prevé que en 2026 el PIB solo crezca un 1,1 %. En los próximos años, la escasez de mano de obra, relacionada principalmente con el envejecimiento demográfico, debería volver a aumentar y afectar considerablemente a las empresas suizas. «Las carencias más importantes se prevén en los sectores de la salud, la construcción y la restauración», estima Stefan Heini.

Al mismo tiempo, sigue siendo difícil determinar cómo va a repercutir en el empleo la llegada de la inteligencia artificial al mundo laboral. «La inteligencia artificial modifica ante todo nuestra forma de trabajar», subraya Françoise Tschanz, portavoz de la SECO, quien señala que «en Suiza, por ejemplo, se ha observado que en las dos últimas décadas la digitalización ha aumentado las actividades que no pueden automatizarse, mientras que las actividades automatizables han perdido importancia. Esta evolución, sin embargo, se ha producido de forma gradual y el empleo total ha seguido aumentando».

Aunque hay indicios de un mayor número de personas desempleadas en los sectores especialmente afectados por la inteligencia artificial —informática, banca, administración—, los sindicatos consideran que este nuevo parámetro desempeñará en el futuro un papel «secundario» en el mercado laboral. «No creemos que la IA vaya a provocar un desempleo masivo», afirma Daniel Kopp.

Texto original revisado por Virginie Mangin. Adaptado del francés por Lupe Calvo. Versión en español revisada por Carla Wolff.

