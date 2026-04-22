Suiza ante un suministro frágil de medicamentos en plena crisis internacional

El gigante naviero danés Maersk anunció el 1 de marzo de 2026 que desviará indefinidamente todos los buques de sus rutas de Oriente Medio-India al Mediterráneo y de Oriente Medio-India a la costa este de EE. UU. por el cabo de Buena Esperanza. Keystone

El conflicto en Oriente Medio ha causado estragos en las cadenas de suministro globales, incluidas las de la industria farmacéutica. ¿Está Suiza aplicando las lecciones aprendidas durante desafíos similares vividos en la pandemia de covid-19?

10 minutos

Aylin Elçi

Desde tratamientos innovadores a desigualdades en el acceso a la medicina, cubro temas de salud y vigilo el Valle de la Salud de Suiza. Soy suizo-turca y tengo formación en comunicación, periodismo y fotografía. Antes de incorporarme a SWI swissinfo.ch, cubrí temas de tecnología y salud en Euronews, y mi trabajo ha aparecido en medios internacionales como Fayn Press, Mediapart, Le Temps y Times of Malta.

El bloqueo del estrecho de Ormuz durante el último mes ha perturbado las cadenas de suministro y ha afectado al transporte de una cuarta parte del gas mundial, provocando un fuerte aumento de los precios del combustible. La Agencia Internacional de la Energía afirmó que el mundo entra enEnlace externo «la mayor amenaza para la seguridad energética global de la historia», mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de efectos en cadena en diversos sectores, incluidos los medicamentos y suministros esenciales.

En Suiza, el último informe de la Oficina Federal para el Abastecimiento Económico del País (FONES, por sus siglas en inglés), que supervisa la escasez de bienes esenciales como la energía y los alimentos, indica que ninguno de ellos corre riesgo de desabastecimiento, salvo los productos terapéuticos, es decir, fármacos esenciales, dispositivos médicos y productos de higiene. Todos ellos aparecían marcados en amarillo en el informe del 15 de abril, lo que significa que la disponibilidad de algunos productos farmacéuticos esenciales es «limitada».

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Esta categoría de bienes permanece en amarillo desde que FONES comenzó a clasificar las escaseces por colores en mayo de 2025. Actualmente, unos 140 medicamentos esenciales no están disponibles en Suiza. Forman parte de un grupo más amplio de más de 500 fármacos con receta ausentes debido a la dependencia de la industria farmacéutica de unos pocos mercados para el suministro. Las líneas de producción se han visto aún más debilitadas por el conflicto en Oriente Medio: ha retrasado la entrega de sustancias químicas clave para fabricantes de medicamentos y equipos médicos en China, ha ralentizado la producción en India y ha encarecido el transporte marítimo a escala mundial.

Por ahora no se han registrado nuevas escaseces de medicamentos, pero la comunidad experta advierte de que los genéricosEnlace externo, como los analgésicos, son especialmente vulnerables a las interrupciones, ya que se importan en su mayoría de India y China, están sujetos a elevados costes de transporte, no se consideran críticos y generan menos beneficios que los fármacos patentados. Durante la pandemia de covid-19, Suiza limitó temporalmente la venta de paracetamol a una caja por paciente. Una situación similar podría repetirse en cuestión de meses, según las voces expertas.

La restauración de las infraestructuras energéticas llevará varios meses y FONES ha señalado que las entregas de bienes a Europa sufrirán retrasos independientemente de cualquier alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

«No se pueden evitar las escaseces, pero sí se puede estar preparado», afirma el farmacéutico suizo Enea Martinelli, miembro del comité de una iniciativa ciudadana que promueve un mejor enfoque en la adquisición de medicamentos.

Swissinfo ha analizado las medidas adoptadas por Suiza para evitar la escasez de fármacos y los cambios introducidos tras la covid-19, la última gran amenaza global para el suministro farmacéutico.

¿Qué medidas existen actualmente para evitar la escasez de medicamentos?

Suiza está obligada a mantener reservas suficientes de productos terapéuticos esenciales —como tratamientos contra el cáncer, analgésicos y vacunas— para cubrir entre cinco y seis meses. Desde 2015, los distribuidores también deben notificar a las autoridades cualquier riesgo de escasez de medicamentos vitales que pueda durar 14 días o más. Una lista actualizada regularmente de sustancias activas determina qué fármacos se consideran esenciales e incluye la insulina y los anticoagulantes.

Sin embargo, el país lleva enfrentándose a la escasez de medicamentos desde comienzos de siglo debido a la externalización de etapas críticas de producción a países con bajos salarios, la fuerte dependencia de un reducido número de centros de producción en Asia y la reducción de existencias a lo largo de la cadena de valor. Pese a la introducción de medidas adicionales desde 2006 —como modificaciones legales para mejorar el suministro hospitalario—, crisis globales como la pandemia de covid-19 o el actual conflicto en Oriente Medio agravan sistemáticamente lo que FONES describe como «cadenas de suministro frágiles y perturbadas».

¿Y las nuevas medidas?

El país está revisando actualmente su ley de epidemias, destinada a proteger a la población de enfermedades transmisibles, para otorgar al Gobierno mayores competencias de intervención. En caso de escasez de equipos médicos, por ejemplo, Berna podría intervenir directamente, en lugar de depender únicamente de la colaboración del sector privado con los cantones, como ocurre en el sistema actual.

Desde 2023, para hacer frente a las carencias cotidianas de medicamentos vitales, Suiza ha introducido el reembolso de fármacos preparados en farmacias, ha ampliado su lista de medicamentos que salvan vidas y ha autorizado la venta fraccionada de envases de pastillas. También ha aceptado, en determinados casos, renunciar a las evaluaciones periódicas que reducen los precios de los medicamentos esenciales para abaratar la sanidad. El objetivo es incentivar a los fabricantes para que mantengan esos productos en el mercado.

Las cadenas de suministro farmacéuticas son especialmente complejas, lo que dificulta la aplicación de soluciones. «No hay que esperar medidas revolucionarias porque no funcionarían», señala Martinelli.

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El mes pasado, tras dos años de investigación, el Gobierno presentó una propuesta al Parlamento: a corto plazo, se simplificarán las importaciones desde la Unión Europea y los prospectos multilingües específicos de Suiza en las cajas de medicamentos serán sustituidos por códigos QR, con el fin de facilitar la colaboración con productos autorizados en la UE. Para finales de 2026, Suiza comenzará a clasificar todos los medicamentos aprobados en el país en distintas categorías —y no solo los esenciales— para determinar su uso y controlar su disponibilidad. Hasta entonces, drugshortage.ch, creada por iniciativa del propio Martinelli en 2016, seguirá siendo la única plataforma que rastrea todas las carencias de medicamentos.

Algunas de estas medidas ya están en marcha y, a largo plazo, el país aspira a modificar su Constitución para otorgar al Gobierno más competencias, incluida la posibilidad de adaptar leyes que ofrezcan incentivos económicos a los fabricantes para seguir comercializando determinados fármacos.

¿Qué problemas persisten?

Aunque se han adoptado medidas para productos que salvan vidas, los fabricantes no están obligados a notificar la escasez de medicamentos que no se consideran esenciales, y Suiza sufre con frecuencia la falta de tratamientos para enfermedades crónicas porque no puede anticiparse. Por ejemplo, el polvo Nemluvio de la farmacéutica suiza Galderma, utilizado para tratar el eccema grave, está agotado desde principios de febrero. Las autoridades han autorizado la importación de un producto idéntico comercializado en Alemania.

Según Martinelli, el plan del Gobierno para supervisar los medicamentos destinados a enfermedades crónicas llega con unos diez años de retraso, ya que su implementación llevará varios años debido a la lentitud del proceso legislativo suizo. «La situación cambia muy rápido para que nuestro sistema pueda adaptarse, y nuestro sistema político es demasiado lento», afirma.

Si el conflicto en Oriente Medio provoca nuevas escaseces, Suiza recurrirá a sus reservas de medicamentos esenciales. Sin embargo, en el caso de los tratamientos para enfermedades crónicas, no le queda otra opción que «esperar y ver» y confiar en la cooperación internacional. «Estamos solos: ese es el problema», señala Martinelli.

Las cadenas de suministro farmacéuticas también representan un riesgo para la Unión Europea, pero la diferencia es que esta cuenta con una estrategia, frente al «concepto de plan» de Suiza, explica Martinelli. El refuerzo de las exigencias de almacenamiento en Francia en septiembre de 2021 se considera actualmente una buena práctica en el bloque de los 27 países. Algunos Estados miembros también han impuesto restricciones a la exportación, lo que implica que, cuando un producto escasea, no se vende fuera de las fronteras comunitarias, dejando fuera a Suiza.

La Oficina Federal de Salud Pública de Suiza (FOPH, por sus siglas en inglés) dispone de su propio departamento internacional, «que mantiene contactos regulares con otros grupos de trabajo internacionales sobre estas cuestiones», según un portavoz de FONES.

Sin embargo, el tamaño del mercado suizo seguirá siendo un obstáculo. «Suiza es un mercado pequeño en términos internacionales y, por tanto, menos atractivo para las empresas que operan a escala global, lo que agrava la situación —por ejemplo, mediante la retirada de compañías del mercado—», añadió el portavoz.

El año pasado, Roche retiró del mercado suizo su tratamiento contra el cáncer Lunsumio al no alcanzar un acuerdo sobre precios con el regulador nacional. Mientras tanto, en Interlaken, en el cantón de Berna, el fabricante de viales y bolsas de perfusión Bichsel anunció que cerrará a finales de año debido a dificultades financieras, lo que dejará en manos de una sola empresa, Streuli, el suministro de equipos médicos esenciales para cualquier tratamiento, según informaron medios localesEnlace externo.

Para Martinelli, implantar plenamente líneas de producción en Suiza no es una opción realista por razones de coste, y resolver la escasez de medicamentos exigirá un cambio de paradigma: pasar de abordar los tratamientos como una cuestión económica a considerarlos una cuestión terapéutica. «Hoy en día, incluso si un tratamiento es muy importante pero deja de ser rentable, desaparece del mercado suizo —afirma—, y eso es precisamente en lo que Suiza debe trabajar».

Editado por Virginie Mangin. Adaptado del inglés por Carla Wolff.

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