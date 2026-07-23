Cae el beneficio de Thales un 27 %, pero suben sus pedidos por auge del gasto en Defensa

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París, 23 jul (EFE) – El grupo francés de defensa y tecnología Thales registró una caída de sus beneficios netos semestrales del 27 % hasta los 485 millones de euros, pero registró un aumento de los pedidos del 21 %, impulsado por la alta demanda de equipos militares y programas espaciales.

En un comunicado publicado este jueves, Thales explicó que el beneficio neto atribuido descendió por un cargo extraordinario de 331 millones relacionado con la cancelación por parte de Alemania del programa de fragatas F126.

Thales indicó que la entrada de pedidos alcanzó los 12.471 millones de euros entre enero y junio, un 21 % más que un año antes, mientras que las ventas crecieron un 6,7 %, hasta 10.949 millones de euros.

El beneficio operativo ajustado (EBIT) aumentó un 9,9 %, hasta 1.372 millones de euros, y el beneficio neto ajustado avanzó un 13 %, hasta 990 millones de euros, según los datos facilitados por el grupo.

El negocio de defensa volvió a ser el principal motor del crecimiento, con pedidos un 28 % superiores a los del mismo periodo de 2025 y ventas que aumentaron un 12,9 %, apoyadas por el incremento de la producción para atender la mayor demanda de sistemas de defensa, sensores y equipos militares.

Durante el semestre, Thales obtuvo 18 contratos de más de 100 millones de euros, entre ellos pedidos de vehículos protegidos Bushmaster para Australia, sistemas de vigilancia aérea para un país de Oriente Medio y contratos con Francia para el desarrollo de tecnologías del futuro estándar F5 del caza Rafale.

La deuda neta se redujo a 519 millones de euros al cierre de junio, desde los 1.618 millones de finales de 2025. EFE

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