Cae la producción de fertilizantes en India por la guerra en Oriente Medio

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La producción de fertilizantes de India cayó casi 25% en marzo por el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre el suministro de gas natural utilizado en su fabricación, según cifras oficiales.

El gas natural es empleado en la obtención de urea, un componente clave de los fertilizantes, vitales para el amplio sector agrícola de India, por lo que es sensible a las variaciones en los precios globales de la energía.

La disminución se dio luego de que Irán bloqueara el estrecho de Ormuz, por donde pasan los combustibles utilizados en la producción de fertilizantes, luego de que Israel y Estados Unidos lanzaran su guerra contra Teherán el 28 de febrero.

Un tercio de los fertilizantes del mundo suele transitar por el estrecho, y su interrupción generó numerosas advertencias sobre el impacto en la producción de alimentos.

En India, el país más poblado del mundo, cerca de 45% de sus habitantes trabajan en la agricultura.

«La producción de fertilizantes declinó en 24,6% en marzo de 2026 comparado con marzo de 2025», informó el Ministerio de Comercio en un comunicado divulgado el lunes.

La Organización Mundial del Comercio advirtió en marzo que la interrupción en el suministro de fertilizantes debido a la guerra en Oriente Medio amenaza la seguridad alimentaria global.

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