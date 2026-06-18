Cae una red que traía venezolanas a España para prostituirlas

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La policía española informó este jueves que detuvo a 17 personas que se hacían pasar por integrantes de la banda criminal Tren de Aragua para amenazar y obligar a prostituirse a mujeres venezolanas que traían a España bajo engaño.

La organización captaba a mujeres vulnerables en Venezuela y les organizaba viajes supuestamente turísticos a España, donde les comunicaba que habían contraído una deuda de entre 7.000 y 9.000 euros (entre 8.000 y 10.000 dólares) «que debían saldar ejerciendo la prostitución», explicó la Policía Nacional en un comunicado.

«Los investigados se hacían pasar por integrantes del Tren de Aragua para reforzar las amenazas» contra las mujeres, indicó el texto, en referencia a la temida banda criminal nacida en una cárcel venezolana y que se ha expandido por varios países latinoamericanos.

La policía pudo rescatar «a 14 víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, además de otras 12 potenciales víctimas», señaló el comunicado.

Las mujeres eran obligadas a «estar disponibles las 24 horas del día, todos los días de la semana (…) y no pudiendo rechazar ningún cliente ni negarse a realizar ninguna práctica sexual», detalló la policía.

El cuerpo armado apuntó que la banda tenía «pisos prostíbulo» en varias ciudades españolas, entre ellas Madrid y Santa Cruz de Tenerife, en las islas Canarias.

Tres de los principales sospechosos fueron enviados a prisión provisional, mientras los investigadores buscan identificar a colaboradores que captaban a las víctimas en Venezuela, agregó la policía.

du/al/avl