Caen a la mitad los casos de dengue en Panamá en 2025, con 28 muertes

2 minutos

Ciudad de Panamá, 13 ene (EFE).- Panamá cerró 2025 con un total de 28 muertes por dengue, un 51,8 % menos que el año anterior (54), y 16.262 casos de la enfermedad, muy por debajo de los 32.361 de 2024, informó este martes el Ministerio de Salud (Minsa).

Las cifras de dengue de 2025 representan «una mejora sustancial en el control de esta enfermedad», para lo que «la participación comunitaria fue un factor clave», dijo la técnica del Departamento de Epidemiología del Minsa, Lizbeth Cerezo.

«Más del 90 % del control de la enfermedad depende de las acciones de la población», destacó la funcionaria en un comunicado oficial que además señaló la importancia de la colaboración interinstitucional, y de la implementación de estrategias integradas entre diversas entidades, tanto dentro como fuera del sector salud, orientadas a la eliminación de criaderos del mosquito transmisor.

Es así que «la presión sobre el sistema hospitalario también evidenció una disminución significativa, pasando de 2.669 hospitalizaciones en 2024 a 1.617 en 2025, lo que equivale a una reducción del 39 %».

Para este 2026 se ha puesto en marcha un plan piloto en la región de salud de San Miguelito, en la capital, basado en una plataforma que funciona como una asistente virtual a través de WhatsApp, para que la ciudadanía reporte criaderos y casos sospechosos de forma inmediata, «modernizando la respuesta sanitaria del país», precisó el comunicado del Minsa.

El Departamento de Epidemiología del Minsa informó la semana pasada que hasta la semana epidemiológica 52 (del 21 al 27 de diciembre de 2025), la última del año, se registraron en Panamá 27 muertes por dengue y 16.103 casos acumulados. EFE

