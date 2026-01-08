Caen más de un 12 % las solicitudes de visado al Reino Unido ante nuevas restricciones

2 minutos

Londres, 8 ene (EFE).- Las solicitudes de visado para entrar al Reino Unido cayeron en 2025 hasta 737.100, un 12 % menos que el año anterior, con un descenso del 36 % en la categoría de trabajadores cualificados, según datos publicados este jueves por el ministerio del Interior.

Las cifras indican que las solicitudes, por motivos como el empleo, estudio, movilidad juvenil o familiares, siguen bajando desde la introducción en los dos últimos años de restricciones a la inmigración, que comenzaron con el anterior Gobierno conservador y han continuado con el laborista.

Además de las peticiones de visado para un empleo cualificado, que descendieron en 2025 hasta 85.500, también retrocedieron significativamente las dirigidas al sector sanitario y de atención social, que fueron de 61.000 el año pasado, un 51 % menos que en 2024 y un descenso del 84 % respecto a 2023.

El Gobierno laborista de Keir Starmer, en el poder desde julio de 2024, ha endurecido las condiciones a fin de reducir la inmigración tanto legal como ilegal, aumentando, por ejemplo, el salario mínimo necesario para contratar a un trabajador extranjero y endureciendo también los requisitos para conceder el asilo.

Previamente, el Ejecutivo conservador había limitado ya los visados estudiantiles y de reagrupación familiar.

El pasado noviembre, la Oficina nacional de estadísticas (ONS) confirmó que la inmigración neta (diferencia entre los que entran y los que salen) al Reino Unido había caído a 204.000 personas en los doce meses hasta junio de 2025, un descenso del 69 % respecto al periodo anterior y de casi el 80 % desde el máximo registrado en 2023.

En cuanto a la inmigración ilegal -el mayor desafío para el Gobierno-, se mantiene relativamente alta, con 41.472 llegadas de migrantes en bote por el canal de la Mancha en 2025, un 14 % más que en 2024 y el segundo máximo histórico, tras un récord de 45.774 en 2022. EFE

